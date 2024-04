Dla Novaka Djokovicia pierwsze miesiące 2024 roku były bardzo nieudane. Serb, mimo że dotarł m.in. do półfinału Australian Open czy turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo, prezentował się poniżej możliwości. - Jestem przyzwyczajony do naprawdę wysokich standardów, jeśli chodzi o oczekiwania co do wyników. W porównaniu z ostatnimi 15 latami to nie jest świetny sezon w moim wykonaniu - przyznał na konferencji prasowej po rozczarowującej porażce 4:6, 6:1, 4:6 z Casperem Ruudem w półfinale niedawnego "tysięcznika" w Monte Carlo.

To była pierwsza impreza, w której Novakovi Djokoviciowi nie towarzyszył Goran Ivanisević - jego pierwszy trener od 2018 roku, z którym rozstał się kilka tygodni temu po nieudanym występie w Indian Wells. 24-krotnemu mistrzowi wielkoszlemowemu w Monte Carlo towarzyszył kolega, były numer 1 świata gry podwójnej i kapitan serbskiej kadry daviscupowej Nenad Zimonjić. 36-latek był zadowolony z tego czasu do tego stopnia, że poważnie zastanawia się nad przyszłością.

- Zastanawiam się, czy powinienem zatrudnić trenera. Naprawdę dobrze się bawiłem z Zimonjiciem. Rozmawiamy o kontynuacji. Zobaczymy, decyzję podejmę w następnym okresie - przyznał Novak Djoković cytowany przez ESPN. - To nie tak, że uważam, że w ogóle nie potrzebuję trenera. Zawsze warto mieć zespół wysokiej jakości. [...] Ale myślę, że jestem na takim etapie kariery, że mogę sobie pozwolić na to, by myśleć, że brak trenera też jest opcją - dodał Serb, który wycofał się z drugiego "tysięcznika" na mączce, który lada moment rozpocznie się w Madrycie. Tak wytłumaczył swoją decyzję:

- Przygotowuję swoje ciało, aby było gotowe szczególnie na Roland Garros, Wimbledon, Igrzyska Olimpijskie i US Open. To dla mnie najważniejszy okres w roku - tłumaczył 36-latek. - Mam zamiar zagrać w Rzymie. Początek tego roku był dla mnie nieco inny. Wciąż szukam swojego najlepszego poziomu gry w tenisa. Mam nadzieję, że uda mi się to osiągnąć w Roland Garros - podsumował.