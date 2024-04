Ważne wieści dla polskiej tenisistki! Znana Rosjanka na deskach. Scenariusz marzeń

Podczas turnieju WTA 500 w Charleston Magda Linette (60. WTA) przerwała fatalną serię czterech meczów przegranych z rzędu. W zawodach rozgrywanych w Karolinie Południowej polska tenisistka dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Jessicą Pegulą (5. WTA) 2:6, 2:6.

Po tym turnieju Linette bierze udział w turnieju WTA 250 we francuskim Rouen. W pierwszej rundzie wygrała z Elsą Jacquemot (157. WTA) 7:5, 6:1. Tym samym mogła czekać na rywalkę, którą wyłonił wtorkowy mecz Nataliji Stevanović (204. WTA) z Anną Blinkową (45. WTA).

Kolejna rywalka Magdy Linette obroniła trzy piłki meczowe i wygrała trzygodzinny bój

Serbka jest kwalifikantką w tym turnieju i wydawało się, że rosyjską tenisistkę czeka łatwa przeprawa, gdy doda się też do tego fakt, że w rankingu WTA dzieli obie panie ponad 150 miejsc. Nic jednak bardziej mylnego. Pierwszy set to zacięta, ponad godzinna batalia, którą to Stevanović wygrała 7:6(7-2)!

W drugiej partii Serbka wytrzymywała napór rywalki do stanu 3:3. Wtedy Blinkowa była skuteczniejsza w kluczowych momentach i po niespełna godzinie wyrównała stan rywalizacji, wygrywając drugiego seta 6:3. Potrzebna była więc trzecia, rozstrzygająca partia.

Były przełamania, były bronione break pointy i było 6:5, 40:0 oraz własny serwis z perspektywy Rosjanki. Blinkowa miała trzy piłki meczowe i nie wykorzystała żadnej z nich! Stevanović wyrównała na 6:6, a w tie-breaku, niesiona tym, czego dokonała kilka chwil wcześniej, wygrała go i zarazem zwyciężyła w całym meczu po ponad trzech godzinach 7:6(7-2), 3:6, 7:6(7-2).

Tym samym Magda Linette w drugiej rundzie turnieju WTA 250 w Rouen zagra z Nataliją Stevanović. Obie panie grały ze sobą dotychczas tylko raz. W marcu 2019 roku w Guadalajarze Polka wygrała 6:1, 6:3.