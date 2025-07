Rywal Legii w el. LE nie zostanie wpuszczony do Polski! Nie ma zgody

W pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy rywalem Legii Warszawa zostało FK Aktobe z Kazachstanu. Zdobywcy Pucharu Polski z poprzedniego sezonu z jednej strony trafili na łatwego - przynajmniej na papierze - rywala, ale z drugiej czeka ich bardzo daleka podróż przy okazji spotkania rewanżowego.

Rywal Legii Warszawa zagra osłabiony w Polsce w eliminacjach Ligi Europy

Czy przy okazji tej rywalizacji, a konkretnie przylotu FK Aktobe do Polski może dojść do małego zamieszania? Jest na to szansa, patrząc na to, że Polska nie wydała wizy Idrisowi Umajewowi, pochodzącemu z Czeczenii rosyjskiemu napastnikowi kazachskiego klubu. Pisze o tym m.in. rosyjski portal Bombardir. Jest to jednak całkowicie zrozumiałe zachowanie naszego kraju, które jest pokłosiem rosyjskiej agresji na Ukrainę z lutego 2022 roku.

"Piłkarz pochodzący z Czeczenii na 99 proc. nie zagra w pierwszym meczu kwalifikacji Ligi Europy w Warszawie" - ocenił Bartłomiej Banasiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Zauważył, że Kazachowie mogą próbować rozwiązać sytuację poprzez dyplomację, ale szanse na powodzenie ich odwołania są znikome.

"W Rosji pojawiły się głosy, że idąc tą samą drogą, Kazachowie nie powinni wpuszczać piłkarzy Legii do kraju. Nie wszyscy chyba zdają sobie sprawę w Rosji, że dla Polaków i innych obywateli UE obowiązuje ruch bezwizowy do Kazachstanu" - dodał.

Banasiewicz zauważył również, że to nie pierwsza taka sytuacja w europejskim futbolu, gdyż w poprzednich latach Estończycy czy Łotysze odmawiali wjazdu rosyjskim zawodnikom z Urartu Erywań i azerskiego Sabah.

Jednocześnie będzie to na pewno osłabienie Aktobe, gdyż w 2025 roku Umajew zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty w dziesięciu występach we wszystkich rozgrywkach.

Pierwszy mecz między Legią Warszawa a FK Aktobe w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy zostanie rozegrany w czwartek 10 lipca o godz. 21:00 w stolicy Polski. Rewanż zaplanowany jest tydzień później w Kazachstanie.