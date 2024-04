Absolutna sensacja! Nowa rola Łukasza Piszczka. Jedzie na Euro 2024

Reprezentacja Polski fatalnie spisała się w eliminacjach do Euro 2024. Zajęła dopiero trzecie miejsce w grupie i nie zakwalifikowała się bezpośrednio na imprezę. Mimo wszystko zobaczymy Biało-Czerwonych w Niemczech. Wygrali dwustopniowe baraże. Najpierw pokonali Estonię (5:1), a następnie po rzutach karnych Walię. Na Euro będzie ich czekać trudne zadanie. Trafili do "grupy śmierci" z Francją, Holandią i Austrią. Jak na razie nie wiadomo, kogo powoła Michał Probierz. Jedno jest pewne. Na miejscu pojawi się legenda, dla której będzie to piąty wielki turniej w karierze, ale pierwszy w nieco innej roli.

Łukasz Piszczek jedzie na Euro 2024. Były reprezentant Polski wcieli się w rolę eksperta

Mowa o Łukaszu Piszczku. We wtorkowe południe TVP Sport poinformowało, że były reprezentant Polski pojedzie na mistrzostwa Europy. Tam będzie pełnił rolę eksperta dla wspomnianej stacji. Na bieżąco będzie więc śledzić i analizował grę poszczególnych drużyn, w tym i naszych rodaków.

Piszczek przez lata był filarem reprezentacji Polski. Jego największym sukcesem był udział w ćwierćfinale Euro 2016. Wówczas Biało-Czerwoni przegrali z Portugalią, a więc późniejszym triumfatorem turnieju, ale dopiero po rzutach karnych. W 2019 roku Piszczek zakończył przygodę z drużyną narodową. Po raz ostatni pojawił się na murawie w eliminacjach do Euro 2020, w meczu ze Słowenią (3:2).

- Ciężko powiedzieć, czy moja kariera reprezentacyjna jest spełniona. Nie udało mi się zdobyć żadnego medalu, więc to jest pewien niedosyt. Ale to, że miałem okazję grać na czterech wielkich turniejach, zawsze będzie napawało mnie dumą - podkreślał.

Po zakończeniu przygody z reprezentacją nie porzucił sportu. Grał dla Borussii Dortmund, a następnie przeniósł się do LKS Goczałkowice. W marcu 2023 roku został też trenerem polskiej drużyny. W nieco ponad rok udało mu się wywalczyć pierwszy znaczący sukces w nowej roli. Prowadzona przez niego ekipa wygrała rozgrywki Pucharu Polski na poziomie Podokręgu Tychy.

W lutym 2023 roku Piszczek ukończył kurs UEFA A w szkole trenerów w Białej Podlaskiej i nabył uprawnienia do szkolenia piłkarzy. Pozostaje też ekspertem w Viaplay. Teraz połączy siły z TVP Sport.