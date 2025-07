Majchrzak już wie. Oto jego rywal w walce o ćwierćfinał Wimbledonu

Kamil Majchrzak awansował do 1/8 finału Wimbledonu. Polak w fenomenalnym stylu pokonał Arthura Rinderknecha (72. ATP) 3:0. W pierwszej partii pewnie zwyciężył 6:2, a w dwóch kolejnych do wyłonienia lepszego potrzebne były tie-breaki. Ostatecznie górą był nasz tenisista, który w Londynie pisze piękną historię. Polak nie musiał czekać długo na kolejnego rywala.

Zacięta walka potencjalnych rywali Kamila Majchrzaka

Według drabinki Kamil Majchrzak w 1/8 finału Wimbledonu zmierzy się albo z Nuno Borgesem (37. ATP), albo Karenem Chaczanowem (20. ATP). Ci zawodnicy po raz drugi w historii. Jedyny mecz dotychczas miał miejsce podczas Rolanda Garrosa 2022 i górą wówczas był Rosjanin, który wygrał 3:1.

Ich potyczka na Wimbledonie od początku była bardzo zacięta. W pierwszym secie zawodnicy szli łeb w łeb, a do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był tie-break. Lepszy w nim ostatecznie był Chaczanow, który przegrywał już 0:2, ale ostatecznie odwrócił losy tej partii i zwyciężył 8:6.

Kolejne dwie partie padły łupem Nuno Borgesa po 6:4. W czwartym secie Rosjanin wziął się do odrabiania strat. Przy wyniku 2:1 przełamał swojego rywala i odskoczył na dwa gemy przewagi. Chwilę później jego rywal prowadził 40:0 i miał trzy break-pointy, ale Chaczanow genialnie się wybronił, a następnie obronił swoje podanie. Więcej przełamań w tym meczu nie oglądaliśmy i tym samym Rosjanin wygrał 6:3 i doprowadził do remisu 2:2.

Kamil Majchrzak poznał rywala w IV rundzie Wimbledonu

W piątej i decydującej partii działo się najwięcej. Już w trzecim gemie Chaczanow przełamał Borgesa. Rosjanin jednak nie dał rady potwierdzić tego breaka i już po chwili Portugalczyk doprowadził do wyrównania.

Portugalczyk w sumie wygrał cztery gemy z rzędu i wyszedł na prowadzenie 5:2. Kiedy wydawało się, że Portugalczyk za chwilę dopełni formalności, Chaczanow zaczął odwracać losy meczu. Najpierw obronił swoje podanie, następnie odłamał rywala i po chwili doprowadził do wyrównania 5:5. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebny był tie-break, w którym lepszy okazał się Rosjanin 10:8 i to on zmierzy się z Kamilem Majchrzakiem w 1/8 finału Wimbledonu.