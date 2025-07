Francuzi nie dowierzają! Oto, co zrobili po meczu Kamila Majchrzaka...

To jest czas Kamila Majchrzaka. Polak, który do Londynu przyjeżdżał bez wielkich oczekiwań, jest już w IV rundzie wielkoszlemowego turnieju. To jego największe osiągnięcie w karierze, na dodatek całkowicie zasłużone. W pierwszej rundzie Majchrzak wyeliminował włoskiego giganta Matteo Berrettiniego, w drugiej był wyraźnie lepszy od Ethana Quinna, a w trzeciej odprawił w trzech setach Rinderknecha. - Brawo, brawo. Trzymaj to - krzyczał po udanych wymianach jeden z przyjaciół polskiego tenisisty. Zresztą atmosfera na korcie numer 12 była wyjątkowo gorąca.

Będący w większości na trybunach Francuzi nic nie robili sobie z ostrzeżeń arbiterki. - Proszę nie rozmawiać między pierwszym i drugim podaniem - mówiła do mikrofonu. Do dopingu kibiców Rinderknecha świetnie przyłączali się Polacy, a właściwie wykorzystywali go i na końcu zamiast "Let's go Arthur" głośniejsze było "Let's go KAMIL". To napędzało Majchrzaka. Polak grał świetnie, był skoncentrowany, nie popełniał prostych błędów i kapitalnie wytrzymywał presję w kluczowych momentach. Do tego stopnia, że nawet francuscy dziennikarze nie wiedzieli, co się dzieje. "Ulala" - krzyknęli po jednej z akcji, gdy Majchrzak kapitalnie minął biegnącego do siatki Rinderknecha.

Ten niemal przez cały mecz również wyglądał na bezradnego. Szukał nawet winnych wśród polskich kibiców, którzy rzekomo przeszkadzali mu w grze. To właśnie po jednej z jego interwencji arbiterka zwróciła uwagę i poprosiła o ciszę. Francuski tenisista wskazywał nawet winnego, ale arbiterka na stołku nie była w stanie go namierzyć. Francuzi szukali winnych jeszcze po meczu, Rinderknech złowrogo wpatrywał się w trybuny, ale ostatecznie opuścił kort ze spuszczoną głową.

Kamil Majchrzak po prostu na to zasłużył

- Jestem z niego taki dumny, zrobił to! - cieszył się już po ostatniej piłce Christopher Kas, niemiecki trener Kamila Majchrzaka. Niezwykle dumna była też żona polskiego tenisisty, Marta Majchrzak, do której Kamil podbiegł w pierwszej kolejności i mocno ją wycałował. Warto dodać, że Marta jest nie tylko żoną, lecz także fizjoterapeutką Kamila. To ona wspierała go w trakcie najtrudniejszego momentu w karierze.

Przypomnijmy, że Kamil Majchrzak w grudniu 2022 roku otrzymał wyniki testów antydopingowych. Próbki wykazały, że w organizmie wykryto śladowe ilości nielegalnej substancji. Analiza próbki B potwierdziła wynik próbki A. Po siedmiu miesiącach walki Kamil udowodnił, że zakazana substancja w izotoniku nie była przyjmowana świadomie, była efektem zanieczyszczenia. Został zawieszony na 13 miesięcy. Wrócił, odbudował swoją karierę i dziś razem z rodziną i znajomymi może cieszyć się z życiowego sukcesu na najstarszym z turniejów wielkoszlemowych.