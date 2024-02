ATP Dubaj 2024. Kiedy gra Hurkacz? O której godzinie mecz dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Hubert Hurkacz (8. ATP) z Christopherem O'Connellem (68. ATP) rozegrał dziewiąty set z rzędu zakończony tie-breakiem i wygrał cały mecz 7:6(7-5), 6:4 w drugiej rundzie turnieju ATP 500 w Dubaju. Tym samym Hurkacz awansował do ćwierćfinału, czym powtórzył rezultat uzyskany rok temu. Wtedy przegrał z Novakiem Djokoviciem (1. ATP) 3:6, 5:7.

Hubert Hurkacz trzeci raz w tym roku zagra z Ugo Humbertem

W ćwierćfinale turnieju w Dubaju rywalem Huberta Hurkacza będzie Ugo Humbert (18. ATP). Obaj panowie mierzyli się ze sobą już dwukrotnie w tym roku. W trzeciej rundzie Australian Open Hurkacz wygrał 3:6, 6:1, 7:6(7-4), 6:3. Jednak kilkanaście dni później to francuski tenisista wygrał 6:4, 6:4 w półfinale turnieju ATP 250 w Marsylii. W sumie grali ze sobą czterokrotnie i bilans tych spotkań jest na korzyść Hurkacza, który wygrał trzy z tych starć.

Zwycięzca tej rywalizacji w półfinale zagra z lepszym z pary Daniił Miedwiediew (4. ATP) - Alejandro Davidovich Fokina (24. ATP).

Turniej w Dubaju jest czwartą imprezą, w której bierze udział w tym roku Hubert Hurkacz. Polak ma za sobą występy w ćwierćfinale Australian Open, półfinale w Marsylii, drugiej rundzie w Rotterdamie i aktualnie ćwierćfinał w Dubaju.

ATP Dubaj 2024. Kiedy gra Hurkacz? O której godzinie mecz dzisiaj? O której godzinie mecz z Humbertem? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE, WYNIK]

Spotkanie Hubert Hurkacz - Ugo Humbert odbędzie się w czwartek 29 lutego, a rozpocznie się ok. godz. 17:30 czasu polskiego (po zakończeniu meczu Daniił Miedwiediew - Alejandro Davidovich Fokina). Transmisja będzie dostępna na antenie Polsatu Sport Fight oraz platformie Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.