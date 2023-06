Oto największy przegrany ze światowej czołówki tenisa. Aż trudno uwierzyć

W 2021 roku Casper Ruud zadebiutował w czołowej dziesiątce rankingu mężczyzn. Wówczas wygrał aż pięć turniejów, lecz wszystkie rangi ATP 250 - cztery na mączce (Genewa, Bastad, Gstaad, Kitzbuhel) oraz jeden na nawierzchni twardej (San Diego).

Ruud przegrywa najważniejsze finały. "Wielkiej trójce" nie urwał nawet seta

W następnym sezonie zaczął przebijać się do dalszych rund bardziej prestiżowych imprez, ale bez powodzenia. Zagrał nawet w dwóch finałach wielkoszlemowych, lecz oba przegrał - Roland Garros z Rafą Nadalem oraz US Open z Carlosem Alcarazem.

Podczas tegorocznej imprezy w Paryżu obronił punkty za występ w finale, lecz podobnie jak przed rokiem, nie udało ugrać mu się nawet seta. Casper Ruud przegrał 6:7, 3:6, 5:7 z Novakiem Djokoviciem. Norweg został drugim tenisistą w erze open, który przegrał pierwszy trzy finały wielkoszlemowe z rzędu. Pierwszym był Tony Roche w latach 60. ubiegłego wieku. - Trzej gracze, z którymi grałem w finałach wielkoszlemowych, to Rafa idący po 22 tytuł, Alcaraz w wielkiej formie w Nowym Jorku, Djokovic grający na 23 szlema... Nie mogę siedzieć i szukać wymówek, ale zobaczymy, co przyniesie przyszłość, jeśli będę miał więcej graczy, z którymi mogę rywalizować. Zdobycie Wielkiego Szlema to moje największe marzenie, mój największy cel - przyznał po niedzielnym finale Norweg.

Porażki w decydujących momentach, mimo że w żadnym z tych finałów Ruud nie był faworytem, to raczej nie przypadek. Jeszcze bardziej brutalna dla 24-latka jest statystyka finałów "dużych turniejów" - Wielkich Szlemów, ATP Masters 1000 oraz ATP Finals. Tenisista grał pięć takich spotkań i wszystkie pięć przegrał.

To tylko dowodzi, że mimo wysokiego rankingu i obecności wśród czołowych zawodników świata, Casper Ruud nie radzi sobie w bezpośredniej konfrontacji z najlepszymi. Jak wyliczył Luigi Gatto na Twitterze, Norweg rozegrał siedemnaście setów z przedstawicielami "wielkiej trójki" - Novak Djoković, Rafa Nadal i Roger Federer - i wszystkie przegrał! Nie udało mu się urwać im chociaż jednej partii.

24-latek jest utytułowanym tenisistą - ma na swoim koncie aż 10 zawodowych tytułów, ale wszystkie w ramach imprez rangi ATP 250. To na turniejach tej kategorii zbudował swój bardzo wysoki ranking, który w pewnym momencie pozwolił mu aspirować do numeru jeden na świecie. Bezpośredni pojedynek o to miano wygrał jednak Carlos Alcaraza w Nowym Jorku we wrześniu zeszłego roku. To wtedy wskoczył na drugie miejsce, które jest jego najwyższym w karierze. Aktualnie zajmują czwartą lokatę.