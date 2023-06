Djoković zwrócił się do Zlatana w ojczystym języku. Bezcenna reakcja "Ibry"

Triumfem Novaka Djokovicia w finale turnieju mężczyzn zakończył się Roland Garros 2023. Serb pokonał 7:6(1), 6:3, 7:5 Caspera Ruuda (4. ATP) i wysunął się na prowadzenie w liczbie wygranych imprez wielkoszlemowych. Ma ich na koncie już 23. W dodatku wrócił na fotel lidera rankingu ATP.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek mistrzynią Roland Garros trzeci raz w karierze! Niesamowicie emocjonujący finał

Ośmiominutowa przemowa Djokovicia. Zwrócił się do Ibrahimovicia

Po ostatniej piłce odbyła się tradycyjna ceremonia wręczenia nagród oraz głos zabrali główni aktorzy finałowego pojedynku. Podobnie jak na korcie, przy mikrofonie dominował Novak Djoković. Jego przemowa trwała osiem minut.

Rosyjski trener punktuje Świątek. "Nie zapomnę". Wskazał, co jest najgorsze u Polki

Serb elegancko, ale pełny kurtuazji, pogratulował swojemu rywalowi, dla którego był to trzeci wielkoszlemowy finał - i trzeci przegrany. Ponadto podziękował sztabowi, rodzinie oraz sponsorom. Szczególnie docenił swoich dwóch rywali, których wyprzedził w liczbie zwycięstw. - Spędziłem niezliczone godziny na myśleniu, jak wygrać z Federerem i Nadalem. Ci dwaj faceci zaprzątali moje myśli przez ostatnie 20 lat… To niesamowite wiedzieć, że wyprzedzam ich obu w Wielkim Szlemie. Ale każdy pisze swoją własną historię - zaznaczył. - Zawsze porównywałem się do Federera i Nadala, ponieważ to byli dwaj najwięksi rywale, jakich miałem w mojej karierze. Zdefiniowali mnie jako zawodnika - dodał.

Finał Roland Garros sprawił, że na kort centralny Philippe-Chatriera przybyły postacie światowego sportu. Największą ekscytację wzbudziła obecność Kyliana Mbappe, gwiazdy reprezentacji Francji oraz miejscowego Paris Saint Germain, a także siedzącego obok niego Zlatana Ibrahimovicia. Szwed ostatnio zakończył karierę. Swego czasu grał dla paryskiego klubu.

Znamy termin powrotu Igi Świątek na kort. Polka wyciągnęła wnioski sprzed roku

Ich obecność nie umknęła uwadze również Novaka Djokovicia. - Na koniec chciałbym podziękować piłkarskim gwiazdom, które są tutaj. Giroud, Mbappe, Ibra, Tom Brady... Chciałbym podziękować wszystkim, którzy są tutaj. To zaszczyt, że przyszliście tutaj oglądać mój mecz - powiedział, po czym dodał po serbsku: - "Ibra, znamy się od dawna, jesteś moim przyjacielem." Szwedzki piłkarz bośniackiego i chorwackiego pochodzenia odpowiedział sercem złożonym z dłoni.