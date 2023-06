Znamy termin powrotu Igi Świątek na kort. Polka wyciągnęła wnioski sprzed roku

Polscy kibice tenisa wciąż żyją sobotnim triumfem Igi Świątek w Paryżu, która po raz trzeci w sumie, a drugi z rzędu, okazała się najlepsza w Roland Garros. 22-latka w finale imprezy pokonała 6:2, 5:7, 6:4 Karolinę Muchovą (43. WTA). Set przegrany w pojedynku o tytuł był jedynym dla Polki w całym turnieju.

Liderka światowego tenisa może udać się na zasłużony odpoczynek, lecz będzie on wyjątkowo krótki, gdyż zawodniczki wkraczają w okres sezonu, w którym turnieje rozgrywa się na trawie. To zdecydowanie najmniej ulubiona nawierzchnia Świątek, więc Polka chce przyłożyć specjalnie starania o jak najlepsze przygotowanie do Wimbledonu, który rozpocznie się 3 lipca.

Z tego powodu liderka światowego rankingu wystąpi w turnieju WTA 250 w Bad Homburg, niemieckim mieście, w którym od 26 czerwca rywalizować będą zawodniczki. Tak więc na następnym mecz świeżo koronowanej królowej Paryża będziemy musieli poczekać raptem dwa tygodnie.

Impreza w Bad Homburg zadebiutowała w kalendarzu tenisa w 2020 roku, lecz z powodu pandemii dopiero rok później udało się rozegrać pierwszą edycję. Wówczas wygrała ją Anquelique Kerber. W tym roku tytułu bronić będzie Caroline Garcia. Pula nagród w tym roku wyniesie 203 tysiące euro.

Większość zawodniczek ze światowej czołówki będziemy mogli oglądać podczas zmagań w Berlinie - WTA 500 - lecz ten turniej rozpocznie się tydzień wcześniej, co ma kluczowe znaczenie w kontekście planów startowych Świątek, po długich i wyczerpujących dwóch tygodniach w Paryżu. W stolicy Niemiec z czołowej dziesiątki WTA zabraknie jedynie właśnie Polki. Tytułu tam bronić będzie Ons Jabeur.

Start na kortach trawiastych to na pewno największe wyzwanie dla liderki światowego rankingu. Przed rokiem start w Wimbledonie był jej jedynym na tej nawierzchni, z czego wyciągnięto wnioski w tym sezonie. Polka przegrała w trzeciej rundzie z Alize Cornet, czym przerwała swoją passę 37 meczów bez porażki. Jej najlepszy wynik w Londynie to czwarta runda w 2021 roku. Jako 17-latka wygrywała juniorską edycję Wimbledonu. Start trzeciej tegorocznej imprezy wielkoszlemowej 3 lipca.