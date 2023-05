Oto rywalka Igi Świątek w półfinale w Madrycie. Wyrzuciła jedną z faworytek

Iga Świątek potrzebowała zaledwie 70 minut, aby awansować do półfinału turnieju rozgrywanego od ponad tygodnia w stolicy Hiszpanii. Polka zagrała bardzo dobry mecz i pokonała 6:0, Chorwatkę Petrę Martić (33. WTA).

Wieronika Kudiermietowa rywalką Igi Świątek. Wyeliminowała Jessicę Pegulę. Kim jest Rosjanka?

Kolejną przeciwniczką Polki w drodze do finału będzie Wieronika Kudiermietowa, która w swoim meczu ćwierćfinałowym nieco niespodziewanie pokonała trzecią rakietę świata Jessicę Pegulę. Spotkanie Rosjanki z Amerykanką zakończyło się wynikiem 6:4, 0:6, 6:4.

Problem rywalki Świątek. Musi usunąć logo sponsora przed Wimbledonem

Kudiermietowa w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze na światowych kortach - w dwóch turniejach udało się jej dotrzeć do półfinału zmagań. Najpierw w Adelajdzie, gdzie w meczu decydującym o awansie do finału przegrała po walkowerze z Belindą Bencić (11. WTA), a później na turnieju w Dosze, gdzie okazała się słabsza od Igi Świątek. Wówczas spotkanie obu pań zakończyło się wynikiem 0:6, 1:6. Rosjanka bardzo dobrze radzi sobie także w rywalizacji deblowej. W Dubaju wraz z Ludmiłą Samsonową sięgnęły po trofeum, a w Stuttgarcie z Anastasiją Potapową dotarła do półfinału. W rankingu debla Kudiermietowa jest obecnie na piątym miejscu.

Rok 2022 także był udany dla 26-latki z Kazania. Podczas rywalizacji w Melbourne, Dubaju i Stambule awansowała do finału, lecz żadnego z nich nie wygrała. Z kolei podczas Rolanda Garrosa dotarła do ćwierćfinału, gdzie przegrała z Darią Kasatkiną. Na tym samym etapie zakończyła rywalizację w Indian Wells (porażka z Paulą Badosą) oraz na turnieju w Berlinie (porażka z Belindą Bencić).

Kolejny cios w Raducanu. Ogłosiła to na Instagramie. "Trudne 10 miesięcy"

Łącznie w karierze Kudiermietowa wystąpiła w pięciu finałach singlowych, z czego wygrała tylko jeden (Charleston 2021). W deblu o trofeum grała trzynastokrotnie i sześć razy kończyła rywalizacje zwycięsko.

Iga Świątek zagra z Wieroniką Kudiermietową. Kiedy półfinał w Madrycie?

Teraz Kudiermietowa powalczy z Igą Świątek o awans do finału turnieju Madrid Open. Mecz zostanie rozegrany w czwartek 4 maja. Transmisja w Canal+Sport. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl i w naszej mobilnej aplikacji.