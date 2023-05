Problem rywalki Świątek. Musi usunąć logo sponsora przed Wimbledonem

W tegorocznej edycji Wimbledonu możemy zobaczyć tenisistów i tenisistki z Rosji oraz Białorusi. Będą oni występować pod neutralną flagą, ale wcześniej musieli spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest deklaracja, że nie są finansowani przez rosyjskie firmy. - To była niewiarygodnie trudna decyzja, ale biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, to są najwłaściwsze ustalenia na ten rok. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie rządu, ponieważ mieliśmy do czynienia ze skomplikowaną sprawą i uzgodniliśmy warunki, które są wykonalne - przekazał Ian Hewitt, przewodniczący All England Club.

Rosjanka musi usunąć logo sponsora przed Wimbledonem. To gigant naftowy i gazowy

Jedną z zawodniczek dopuszczonych do Wimbledonu będzie Rosjanka Wieronika Kudiermietowa (5. WTA), która tak jak reszta, musiała spełnić szereg warunków. Jednym z nich jest usunięcie sponsora ze swojego stroju, którym jest Tatnieft, czyli gigant naftowy i gazowy, który został objęty sankcjami w czerwcu zeszłego roku za produkcję i dostarczanie opon dla armii rosyjskiej, zarządzanej przez Władimira Putina. Tenisistka podkreśliła, że będzie posłuszna zasadom, które zostały ustalone na najbliższą edycję Wimbledonu. Ale Tatnieft będzie usunięty ze stroju tylko na ten brytyjski turniej.

- Wiem o tym, że podczas Wimbledonu nie mogę grać pod rosyjską flagą. Na razie nie łamię żadnych zasad, ale jeśli coś się zmieni, to się do nich dostosuję - przekazała Kudiermietowa. Warto dodać, że Rosjanka pojawiła się w raporcie Ukraińskiej Federacji Tenisowej, gdzie byli wymieniani sportowcy związani z wojskowym klubem z Moskwy, czyli CSKA. - Trenowałam tam za młodu. To był mój klub tenisowy, ale teraz tam nie ćwiczę. Nie pobieram od nich pensji, nie mam podpisanego kontraktu, nie mam z nimi styczności - podkreśliła.

To będzie trzecia edycja Wimbledonu z udziałem Wieroniki Kudiermietowej. Wcześniej Rosjanka rywalizowała w 2019 i 2021 roku, a jej najlepszy wynik to druga runda w 2019 roku. Tam odpadła z Caroline Wozniacki, czyli byłą liderką rankingu WTA, przegrywając 6:7, 3:6. Obecnie Rosjanka rywalizuje w turnieju w Madrycie, gdzie zagra w ćwierćfinale z Amerykanką Jessicą Pegulą (3. WTA). W stolicy Hiszpanii na stroju Kudiermietowej jeszcze widnieje logo Tatnieftu.