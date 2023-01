Czesi zaskoczeni postawą Linette w AO. Wskazują szanse Polki w ćwierćfinale

Magda Linette jest rewelacją Australian Open 2023. Polka pierwszy w karierze awansowała do ćwierćfinału imprezy wielkoszlemowej. To wielki sukces, bo nigdy wcześniej nie przeszła na tym poziomie trzeciej rundy. Teraz ma realne szanse na półfinał. W nocy z wtorku na środę (o pierwszej czasu polskiego) zmierzy się z Karoliną Pliskovą.

Zła statystyka, ale dobre ostatnie mecze

- Linette ma duże szanse w starciu z Pliskovą, ponieważ wszyscy wiemy, jak nerwowa potrafi być Czeszka w najważniejszych meczach. Jeśli Polka zachowa pozytywne nastawienie i będzie spisywać się dobrze na returnie, będzie miała szansę pokazać taki tenis, jak w ostatnich meczach - mówi Sport.pl Tony Faibairn z portalu ubitennis.com.

- Spotkanie z Pliskovą to trudne wyzwanie, ale Czeszce zdarza się mieć złe nastawienie w czasie meczu i jeśli Polka będzie regularna, może powalczyć o zwycięstwo - przyznaje Marco Mazzoni z livetennis.it.

Polka z Czeszką zmierzą się po raz dziesiąty w karierze. Nasza tenisistka wygrała dotąd dwa razy. To także ich trzeci pojedynek w ciągu pięciu miesięcy. Pod koniec sierpnia w pierwszej rundzie US Open 2022 lepsza była Pliskova 6:2, 4:6, 7:6 (8), choć to Linette prowadziła 4:1 w decydującej partii. W listopadzie na finałach Billie Jean King Cup w Glasgow Linette zrewanżowała się rywalce, wygrywając wyraźnie 6:4, 6:1.

Czesi przewidują sukces Pliskovej

Jak widzą to czescy dziennikarze zajmujący się tenisem?

- Sukces Magdy w Melbourne mnie zaskoczył. W ostatnich latach Polka nie dawała o sobie zbyt często znać. Wygląda na to, że gra teraz najlepszy tenis w swoim życiu. Widziałem, jak zdominowała Pliskovą w Glasgow i przegrała minimalnie w Nowym Jorku. Ma naprawdę duże szanse przeciwko Karolinie w Australian Open - uważa Karel Knap z portalu idnes.cz.

I dodaje: - Pliskova jest znacznie bardziej doświadczona w drugich tygodniach Wielkiego Szlema, zagra swój 11. ćwierćfinał. I czuje się dużo lepiej niż w Glasgow, gdzie była naprawdę w słabej formie. Ostatecznie typuję 51-49 dla naszej reprezentantki.

Jego rodak Jaroslav Plasil z Czech Radio przyznaje: - Magda ma szanse z Karoliną, ale mniejsze niż z Garcią. Karolina jest spokojniejsza. Była już w finale Wielkiego Szlema.

W czwartej rundzie Australian Open Magda Linette pokonała czwartą tenisistkę świata Caroline Garcię, która była typowana nawet do gry w finale w Melbourne.

- To był świetny mecz Magdy. Była solidna, opanowana, miała wszystko pod kontrolą. Wygrała za sprawą lepszego serwisu i returnu. Garcia potrafi naprawdę kontrolować mecz swoim podaniem, ale Linette była w stanie przełamać ją aż trzy razy i tym samym wywierać presję na rywalkę przez całe spotkanie - ocenia Chris Oddo z portalu Tenis Now.

- Triumf Linette nad Garcią zaskoczył mnie z jednego powodu - warunki w Melbourne są szybkie, a Francuzka gra szybciej niż Polka. Z drugiej strony Linette jest doświadczona, sprytna w swojej grze - wskazuje Plasil.

Zmiana w nastawieniu

Nasi rozmówcy uważają, że o sukcesie Magdy Linette w Australii decyduje przede wszystkim zamiana w nastawieniu mentalnym. - Myślę, że wszystko zależy od mentalności. Pozytywne nastawienie Magdy jest główną zmianą w Australian Open. Widzieliśmy przeciwko wiceliderce rankingu Ons Jabeur na zeszłorocznym Roland Garros, jak bardzo wierzyła w wygraną. To był wtedy klucz do jej sukcesu, dziś jest podobnie. Z technicznego punktu widzenia Magda poprawiła na pewno serwis od zeszłego roku - uważa Fairbairn.

Transmisja z ćwierćfinału Australian Open Magda Linette - Karolina Pliskova w Eurosporcie.