A jednak! Flick wygadał się ws. planów FC Barcelony. "Są fantastyczni"

FC Barcelona w niedzielę rozegra ostatni mecz w tym sezonie LaLiga. Zmierzy się na wyjeździe z Athletikiem Bilbao. Bez względu na wynik mistrzostwo Hiszpanii ma już zapewnione, dlatego też w klubie zaczynają myśleć o letnich wzmocnieniach. We wtorek kataloński "Sport" ogłosił, że "celem numer jeden Barcelony" jest skrzydłowy Liverpoolu Luis Diaz.Gdyby nie udało się go sprowadzić, alternatywą ma być za to Marcus Rashford. Do tych rewelacji w końcu ustosunkował się sam Hansi Flick.

To ich chce ściągnąć FC Barcelona. Hansi Flick potwierdza: "Podobają mi się"

Trener FC Barcelony wystąpił w sobotę na konferencji prasowej przed meczem z Athletikiem. Wówczas jeden z dziennikarzy "Mundo Deportivo" zapytał go o wprost o plotki na temat Diaza i Rashforda. - Nie chcę rozmawiać o zawodnikach, których nie ma w moim zespole. Obaj są fantastycznymi zawodnikami, podobają mi się. Zobaczymy więc, co się stanie. Są fantastyczni - powtórzył.

Flick tym samym potwierdził doniesienia hiszpańskiej prasy, że klub będzie chciał latem pozyskać kolejnego skrzydłowego. - O tym właśnie rozmawialiśmy. W ostatnich meczach nie mieliśmy zbyt wielu opcji na tych pozycjach, więc będziemy musieli zbadać więcej alternatyw i wnieść więcej jakości do zespołu. To zadanie dla Deco, ale zamierzam mu pomóc - zapewnił.

Luis Diaz czy Marcus Rashford? Gorąco wokół kadry FC Barcelony

W przypadku Luisa Diaza ewentualny transfer do FC Barcelony zdaniem "Sportu" miałby wynieść aż 85 milionów euro. Bardziej realny wydaje się zatem scenariusz z Marcusem Rashfordem. Anglikowi wraz z końcem sezonu upływa termin wypożyczenia do Aston Villi i latem powinien wrócić do Manchesteru United. Ekipa Rubena Amorima chciałaby się go jednak pozbyć, a to otwiera furtkę przed Barceloną.

Mecz FC Barcelony z Athletikiem Bilbao odbędzie się w niedzielę 25 maja o godz. 21:00 na San Mames. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.