Kibice Juventusu mszczą się coraz bardziej po wyroku. Setki milionów euro strat

Kibice Juventusu uważają, że w procesie dot. nieprawidłowości przy raportowaniu zysków kapitałowych klub został potraktowany niesprawiedliwie. Spośród kilku zespołów Serie A sąd ukarał tylko "Starą Damę" i to dotkliwie, bowiem odjął aż 15 punktów. Fani solidaryzują się z klubem w tym trudnym czasie. Zaczęło się od protestu fanklubów z Apulii, regionu w południowej Italii. To był mocny glos, bowiem, do bojkotu Serie A w telewizji dołączyły kolejne regiony, zwiększając tym samym straty włoskich mediów.

Protest kibiców Juventusu przybiera na sile

W ciągu 24 godzin od rozpoczęcia protestu w weekend 13 tys. fanów Juventusu z Apulii anulowało subskrypcje platform telewizji Sky oraz DAZN. W ten sposób spowodowali straty finansowe w wysokości 3,5 mln euro w skali roku, przez co wpływy w lidze z tytułu praw telewizyjnych za ten sezon powinny być mniejsze.

Taki efekt zachęcił pozostałe fankluby do działania. Do protestu dołączyły zorganizowane grupy kibiców z Abruzji, Kalabrii, Kampanii, Sycylii i Marche. Wydały oświadczenia, w których nawoływały do rezygnacji z subskrypcji platform i odpuszczenia wyjazdów na mecze Serie A poza Turynem.

Kibice Juventusu niemalże natychmiast zareagowali na te oświadczenia i masowo zaczęli anulować swoje subskrypcje. Według wyliczeń grupy medialnej Mediaset z usług zrezygnowało nawet 300 tys. osób. Z tego powodu wpływy z transmisji w telewizji mają być mniejsze aż o 100 mln euro rocznie.

Kibice Juventusu są gotowi iść na wojnę z całą ligą. Klub zapowiedział już złożenie odwołania od kary, ale na ten moment dorobek punktowy ma mniejszy i spadł do środka tabeli, przez co oddaliła się perspektywa gry w Lidze Mistrzów.

Prawnicy biorący udział w procesie uważają, że prokurator faktycznie skrzywdził Juventus w swoim wystąpieniem na rozprawie, ponieważ mówił przede wszystkim o nieprawidłowościach finansowych "Starej Damy", pomijając pozostałych podejrzanych. To miało ograniczyć możliwość obiektywnego ocenienia sytuacji przez sąd.