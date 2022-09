Serena Williams szokuje świat. Nadal, Curry, Woods i Kamala Harris zachwyceni

Wszyscy ze skupieniem przyglądali się spotkaniu Sereny Williams w pierwszej rundzie US Open, bo już kilka tygodni temu zapowiedziała, że będzie to jej ostatni turniej w karierze. Ale na moment, w którym ostatecznie pożegna się z tenisem jeszcze poczekamy. Amerykanka odłożyła go na co najmniej jeden mecz. Po wygranych 6:3, 6:3 z Danką Kovinić, a potem 7:6 (7:5), 2:6, 6:2 z Estonką Anett Kontaveit czeka ją kolejne wyzwanie. W trzeciej rundzie zmierzy się z Australijką Ajlą Tomljanović.

Wyczyn Sereny Williams szybko obiegł cały świat. Posypały się gratulacje od najlepszych sportowców na świecie. "To robi wrażenie" - napisał Carlos Alvarez, młoda gwiazda męskiego tenisa. Dużo dłuższe podziękowania wysłał natomiast Rafael Nadal, legendarny tenisista, który ma na swoim koncie 23 triumfy w turniejach Wielkiego Szlema.

- Jedyne, co mogę od siebie powiedzieć, to podziękować za to, co zrobiłaś dla naszego sportu. Jesteś wspaniałą ambasadorką tenisa. To wielki zaszczyt móc dzielić z tobą niemal całą karierę. Szczerze mówiąc, mam wiele wspomnień związanych z tobą wygrywającą mecze, będącą na korcie, przeżywającą wszystkie te wydarzenia. To był przywilej. Życzę ci wszystkiego dobrego w przyszłości i liczę, że będziemy się widywać na Tourze - powiedział Rafael Nadal.

Krótko, ale jakże wymownie wyniki Sereny podsumował znany koszykarz Golden State Warriors - Stephen Curry. "To jeszcze nie koniec" - napisał na Twitterze czterokrotny mistrz NBA. Kilku słów nie omieszkał też napisać legendarny golfista, Tiger Woods. "To był przywilej, móc oglądać to, co świetne. Gratulacje Serena" - czytamy w jego wpisie. "Nigdy nie widziałem tego, co robi Serena Williams! Kibicują jej ludzie z całego świata. Wszyscy obserwują każdy jej ruch! Jestem fanem i cieszę się każdą minutą" - napisał z kolei Chris Paul, zawodnik Phoenix Suns, koszykarski mistrz olimpijski z Pekinu oraz Londynu.

Wieści o wygranej Sereny Williams dotarły nawet do Białego Domy w Waszyngtonie. "Dziękuję ci Sereno za inspirowanie ludzi na całym świecie swoim talentem, wdziękiem i determinacją zarówno na boisku jak i poza nim. Świętujemy wszystko to, czym byłaś, czym jesteś i czym będziesz" - napisała wiceprezydent USA, Kamala Harris.

Serena komentuje wygraną w US Open. "Jestem po prostu Sereną"

Wszyscy zachwycają się rezultatem końcowym, ale trzeba Kontaveit oddać, że nie poddała się bez walki. Serena Williams opowiedziała o tym po meczu. Dziennikarka rozmawiająca z 40-latką zapytała też o to, czy na korcie potrafi jeszcze zaskoczyć samą siebie.

- Jestem po prostu Sereną. Całkiem dobrą zawodniczką robiącą to, co lubię najbardziej. A uwielbiam wyzwania. Czuję, że dzisiaj wygrała fizycznie i psychicznie. To fantastyczne uczucie. Powiedziałam sobie: "po prostu graj, jesteś Sereną" i udało mi się to zrobić - mówiła na gorąca Amerykanka. Następny mecz Sereny Williams odbędzie się w piątek, 2 września.