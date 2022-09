Sensacyjny transfer Liverpoolu last minute. Klopp chce odbudować niewypał

"W środę wieczorem Juventus zakończył negocjacje z Liverpoolem. Brazylijczyk w czwartek wyleci do Anglii z lotniska Caselle w Turynie, a następnie przejdzie testy medyczne" - czytamy na stronie gianlucadimarzio.com. "La Gazzetta dello Sport" dodaje, że Liverpool opłaci całą pensję Arthura.

"Ufff" - mogą pomyśleć kibice Juventusu, którym zależało na tym, by 26-letni Brazylijczyk w końcu opuścił stolicę Piemontu. Pomocnik trafił do Juve dwa lata temu. Włosi wycenili Miralema Pjanicia na 60 milionów euro, a Barca Arthura na 15 mln wiecej. No i doszło do wymiany, z której żadna ze stron nie była zadowolona. Pjanić kompletnie odbił się od Barcy, a Arthur nie potrafił stać się liderem pomocy, która od lat jest najsłabsza formacją turyńczyków.

Arthur - niewypał transferowy Juventusu

Arthur rozegrał 63 mecze w Juventusie, ale na palcach jednej ręki można policzyć dobre występy. Gdy spojrzymy w jego statystyki, to rzuca się w oczy celność podań. W ubiegłym sezonie Arthur miał celność na poziomie 90 procent. Problem w tym, że rzadko kiedy były to podania progresywne, a więc do przodu. Arthurowi zarzuca się, że wybiera tylko bezpieczne rozwiązania, zazwyczaj podając do najbliższego.

Swoimi postrzeżeniami podzielił się Patrice Evra, gdy w minionym sezonie Villarreal rozbił Juventus w 1/8 Ligi Mistrzów. - Druga linia Juventusu istnieje tylko teoretycznie. Za moich czasów był Claudio Marchisio, Arturo Vidal, Paul Pogba czy Andrea Pirlo. Teraz jest... Arthur, który dziś nie zagrał nawet jednego otwierającego podania. Nie potrafi zrobić różnicy - mówił obrońca Juve w latach 2014-17.

Pomocnika regularnie krytykował także Fabio Capello. Włoski trener, tak jak po blamażu z Porto z 2021 roku, zarzucił Arthurowi po meczu z Villarrealem, że nie podaje do przodu. - Znowu grał jak rugbysta - ocenił legendarny włoski trener.

Kontuzje w Liverpoolu

W Liverpoolu Arthur powinien mieć okazje do gry. Przynajmniej początkowo, bo urazy na razie wykluczają: Jordana Hendersona, Alexa Oxlade'a-Chamberlaina oraz Thiago. Na razie nie wiadomo, kiedy ta trójka może wrócić do gry i z tego powodu Juergen Klopp naciskał na transfer pomocnika.