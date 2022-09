Wrze u rywala Polski na MŚ 2022. Dramatyczna sytuacja. "Wróg publiczny numer jeden"

Reprezentacja Meksyku to, obok Argentyny i Arabii Saudyjskiej, jeden z rywali polskich piłkarzy podczas tegorocznych mistrzostw świata w Katarze. Zawodnicy Czesława Michniewicza właśnie z tą drużyną zainaugurują swój udział w imprezie 22 listopada. Jednym z etapów przygotowań Meksykanów do mundialu był towarzyski mecz z Paragwajem.

Meksykanie z pierwszą porażką od 15 lat. Trener "wrogiem publicznym numer jeden"

Wtorkowe spotkanie w Atlancie nie przyniosło wiele emocji. Pierwsze trafienie padło dopiero na początku drugiej połowy. Bramkę dla Paragwaju zdobył w 50. minucie napastnik Derlis Gonzales. Meksykanie nie potrafili wyprowadzić skutecznej odpowiedzi i zdobyć wyrównującego trafienia. Tym samym ze zwycięstwa 1:0 cieszył się Paragwaj. Radość zespołu była uzasadniona, bowiem w ostatnich spotkaniach nie potrafił znaleźć on sposobu na rywala. Poprzednie zwycięstwo nad Meksykiem Paragwajczycy odnieśli w 2007 roku.

Kibice uczestnika tegorocznego mundialu po meczu wyrazili swoje ogromne niezadowolenie. Publiczność wygwizdała schodzących z murawy piłkarzy. Dostało się również trenerowi Martino. Kibice domagali się zwolnienia go z funkcji trenera reprezentacji.

Selekcjoner odniósł się do tej sytuacji podczas pomeczowej konferencji prasowej. Martino powiedział, że nie zamierza rezygnować ze swojej funkcji. - To w ogóle nie zajmuje mojej głowy - stwierdził trener Meksyku. Dodał również, że poprzez zamieszanie związane z reprezentacją czuje się jak "wróg publiczny numer jeden".

Selekcjoner ciągnął dalej. - Dużym problemem jest to, jaki wpływ ma to na grupę graczy. Drużyna miała płynność aż do bramki Paragwaju. Już samo bycie reprezentantem jest trudne, a teraz muszą wyjść i bronić trenera, nie może tak być - dodał Martino.

Rywalizację w grupie C na mistrzostwach świata otworzy 22 listopada mecz Argentyny z Arabią Saudyjką. Ostateczne rezultaty w tej grupie poznamy 30 listopada. Polska zmierzy się wtedy z Argentyną, a Meksyk z Saudyjczykami.