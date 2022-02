Legia Warszawa publikuje komunikat ws. Legia Tenis. "Wola dalszej bliskiej współpracy"

"D. Mioduski sprzedał 100 proc. udziałów w Legia Tenis swojej prywatnej spółce za 5000 zł" - transparent o takiej treści pojawił się na Żylecie, czyli trybunie najzagorzalszych kibiców Legii, podczas ligowego meczu Legii Warszawa z Wartą Poznań (0:1). Prezes Legii zareagował i za pośrednictwem klubu wystosował oświadczenie w tej sprawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Były bramkarz Legii krytykuje: Tu nawet Mourinho nie pomoże

Prezes Legii zasugerował w nim, że na transparencie kibiców znalazły się nieprawdziwe informacje, które zostały "celowo mylnie zinterpretowane". "Aby jednocześnie wdrażać ambitny program zarządzania kompleksem i równolegle zrealizować wielomilionowe inwestycje, wymagane jest pozyskanie partnerów i zewnętrznego finansowania. Był to jedyny powód formalnego przeniesienia Legia Tenis do innego podmiotu, w którym, tak samo jak w Legii Warszawa SA, jestem właścicielem 100 proc. akcji. W dyskusji publicznej zostało to celowo mylnie zinterpretowane jako sprzedaż do zewnętrznego podmiotu" - poinformował prezes Legii.

Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady m.st. Warszawy jednogłośnie przyjęła stanowisko, w którym oczekuje przywrócenia stanu właścicielskiego spółki Legia Tenis i zagroziła Mioduskiemu wnioskiem do prezydenta Warszawy o rozwiązanie umowy dzierżawy kortów Legii. Termin przywrócenia stanu właścicielskiego został wyznaczony do 7 marca.

Władze Warszawy reagują na oświadczenie Legii. "Domagamy się wyjaśnień"

Legia Warszawa publikuje komunikat ws. Legia Tenis

W piątek Legia Warszawa wystosowała komunikat, w którym poinformowała, że przywróciła poprzedni stan właścicielski w sekcji Legia Tenis. - W dniu 25.02.2022 Legia Warszawa przesłała do Miasta szczegółową informację, w której opisała stan faktyczny i prawny dotyczący kortów Legii. Pomimo pełnej przejrzystości działań oraz zgodności z umowami Legia w imię dobrych relacji z miastem Warszawa, jak również kontynuacji rozwoju projektu tenisowego, odpowiedziała pozytywnie na prośbę władz m.st. Warszawy oraz Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Miasta st. Warszawy w kwestii struktury właścicielskiej Legia Tenis - przekazano w komunikacie.

- Decyzja jest efektem dialogu z władzami miasta i woli dalszej bliskiej współpracy przy rozwoju ośrodka tenisowego przy ul. Myśliwieckiej w Warszawie. Podkreślamy, że zbycie udziałów w Legii Tenis nastąpiło zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującym oraz umową dzierżawy, a cena udziałów została ustalona zgodnie z wyceną profesjonalnego oraz niezależnego podmiotu, tj. Grant Thornton. Zmiana ta miała na celu umożliwienie piłkarskiej sekcji Legii Warszawa koncentracji na własnej bieżącej działalności, a Legii Tenis na wyzwaniach związanych z działalnością tenisową, w tym modernizacją Kortów Legii - dodano.

Robert Lewandowski wydał oświadczenie. Zabrał głos ws. barażu z Rosją

- W trakcie ponad 18-miesięcznych negocjacji z m.st. Warszawa kwestia zmian właścicielskich w Legia Tenis nigdy nie była przedmiotem poczynionych ustaleń. Zgodnie z umową dzierżawy zmiana właścicielska w Legii Tenis nie wymagała zgody m.st. Warszawa i nie wpłynęła na prowadzenie przez Legię Tenis swojej działalności, w tym realizację celów wskazanych zarówno w umowie dzierżawy, jak i w uzasadnieniu do uchwały Rady m.st. Warszawy