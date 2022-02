Robert Lewandowski wydał oświadczenie. Zabrał głos ws. barażu z Rosją

Komitet Wykonawczy UEFA poinformował w oficjalnym komunikacie, że marcowy mecz pomiędzy Rosją a Polską nie zostanie rozegrany w Moskwie i odbędzie się na neutralnym terenie, co też wyklucza zorganizowanie meczu w Polsce. Rosyjskie i ukraińskie kluby oraz ich reprezentacje do odwołania będą grały w "domowych meczach" pod egidą UEFA na neutralnym terenie. Była to niezrozumiała i tchórzliwa decyzja federacji - wcześniej FIFA zawiesiła Kenię oraz Zimbabwe za ingerencje polityków w działanie federacji piłkarskich.

REKLAMA

Zobacz wideo Były król strzelców ekstraklasy może skończyć karierę. "Jestem pół roku bez grania"

Głos w sprawie spotkania barażowego z Rosją zabrał już Polski Związek Piłki Nożnej. - Stanowisko PZPN jest jednoznaczne. Potępiamy jakąkolwiek formę agresji. Żadnej zgody ani taryfy ulgowej nie ma na takie zachowanie. Baraże? Nie chcemy oddać tego meczu walkowerem. Chcemy awansować na mistrzostwa świata - powiedział Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN na antenie Kanału Sportowego.

Kompromitacja UEFA. Pieniądze ponad ludzkie życie. Skandal, żenada i hańba

Robert Lewandowski wydał oficjalne oświadczenie

W piątek wieczorem głos zabrał także Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski. - Wszystko co piękne w sporcie jest sprzeczne z tym co niesie ze sobą wojna. Dla wszystkich ludzi, którzy cenią wolność i pokój to czas solidarności z ofiarami militarnej agresji na Ukrainę. Jako Kapitan Reprezentacji będę rozmawiał z kolegami z Drużyny w sprawie meczu z Rosją, żeby wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie i jak najszybciej przedstawić je prezesowi PZPN - napisał w oświadczeniu, opublikowanym w mediach społecznościowych.

Mecz barażowy przeciwko Rosji jest zaplanowany na 24 marca w Rosji. Nadal jednak nie wiadomo, czy do spotkania dojdzie, a tym bardziej gdzie. Polska, Szwecja i Czechy przekazały oficjalny list do FIFA, w którym nawołują do przeniesienia spotkania z Moskwy, ze względu na agresję rosyjskiego wojska na Ukrainę.

Najnowsze informacje ws. rosyjskiej inwazji na Ukrainę >>