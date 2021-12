Serbowie ujawniają: Novak Djoković nie zagra w Sydney! "Postanowił"

W ostatnich tygodniach pojawiają się kolejne pytania ws. Novaka Djokovicia i jego występu w Australian Open. Dyrektor Craig Tiley poinformował, że wszyscy zawodnicy muszą być zaszczepieni, aby wziąć udział w turnieju. Novak Djoković regularnie unika odpowiedzi na pytanie, czy jest zaszczepiony, ale mimo to znalazł się na liście startowej do pierwszego turnieju wielkoszlemowego w 2022 roku. "Chcielibyśmy zobaczyć tutaj Novaka. Wie, że będzie musiał być zaszczepiony, żeby tu zagrać" - mówił Tiley.

Serbowie ujawniają: Novak Djoković nie zagra na ATP Cup. Wciąż nie wiadomo, co z Australian Open

Serbski dziennik "Blic" informuje, że Novak Djoković nie wystąpi w turnieju ATP Cup, który rozpocznie się pierwszego stycznia przyszłego roku w Sydney. Lider światowego rankingu miał grać na turnieju m.in z Filipem Krajinoviciem, Matejem Sabanowem czy Nikolą Mikoleviciem. "Novak na 99 procent nie zagra w ATP Cup. Trenuje w Belgradzie, ale postanowił odpuścić te zawody" - przekazała jedna z osób z bliskiego otoczenia Djokovicia.

Wciąż jednak nie wiadomo, czy Novak Djoković wystartuje w Australian Open. Ojciec Srdjan nie podchodzi z optymizmem do potencjalnej decyzji władz turnieju wielkoszlemowego. "Wszystko zależy od stanu, w którym turniej będzie rozgrywany, czyli od Wiktorii. Jeśli postanowili, że takie będą przepisy, to niech się dalej tak zachowują. Jeśli nie pozwolą Novakowi wygrać turnieju po raz dziesiąty, to wygra gdzie indziej. Poczekamy do Rolanda Garrosa" - powiedział Djoković na antenie stacji K1.

Novak Djoković odniósł najwięcej zwycięstw w turniejach Wielkiego Szlema właśnie podczas Australian Open, gdzie wygrał aż dziewięciokrotnie. Serb był najlepszy w Australii w trzech ostatnich sezonach z rzędu, gdzie ogrywał odpowiednio Rafaela Nadala (6:3, 6:2, 6:3), Dominica Thiema (6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4) oraz Daniiła Miedwiediewa (7:5, 6:2, 6:2).