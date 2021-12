Agnieszka Radwańska zarobiła fortunę. Dziewięciocyfrowa kwota

Agnieszka Radwańska zakończyła karierę w 2018 roku. Wcześniej przez lata była czołową tenisistką na świecie i jedyną przedstawicielką Polski w czołówce rankingu WTA. Przez pewien czas zajmowała w nim nawet drugie miejsce. W trakcie kariery zagrała w jednym finału turnieju wielkoszlemowego (Wimbledon 2012), ale nie udało jej się go wygrać. Oprócz tego triumfowała jednak w 20 turniejach rangi WTA w grze pojedynczej oraz w dwóch w grze podwójnej.

Agnieszka Radwańska wysoko w rankingu najlepiej zarabiających tenisistek. Williams deklasuje

Wiele lat gry na najwyższym poziomie przyniosło Agnieszce Radwańskiej nie tylko sławę na całym świecie, ale również ogromne pieniądze. Według najnowszego rankingu najlepiej zarabiających tenisistek w historii WTA brytyjskiego dziennika "The Sun" Polka zarobiła w trakcie kariery około 21 milionów funtów, dzięki czemu znalazła się na dziewiątym miejscu - w przeliczeniu na złotówki (po obecnym kursie) zarobiła aż 115 mln zł. A to tylko nagrody pieniężne z kortu, w te wyliczenia nie zostały zawarte umowy sponsorskie i inne źródła dochodów tenisistek.

Radwańska zarobione pieniądze inwestuje, o czym opowiedziała niedawno w rozmowie z oficjalnym portalem WTA, który pytał "jak Radwańska przeszła drogę od tenisistki do odnoszącej sukcesy właścicielki hotelu?". - Nigdy nie wiadomo, jak to będzie. Zwłaszcza, że to trudny biznes. Przecież Kraków jest miastem turystycznym, Ma wiele hoteli i apartamentów. Ale pomysł był taki, żeby spróbować czegoś nowego. To była duża zmiana w moim życiu - powiedziała Polka, a jej wypowiedzi można przeczytać tutaj >>

Pierwsze miejsce zajęła Serena Williams, która okazała się być bezkonkurencyjna. Amerykanka zarobiła ok. 72 miliony funtów, co jest wynikiem ponad dwukrotnie lepszym od drugiej w rankingu siostry - Venus (32 mln funtów). 40-letnia tenisistka jest zdecydowanie jedną z najlepszych w historii. W trakcie kariery wygrała 23 turnieje wielkoszlemowe i ustępuje w tym tylko Australijce Margaret Court, która ma 24 takie triumfy. Po raz ostatni wygrała jednak taki turniej w 1975 roku.

Na najniższym stopniu podium, tuż za siostrami Williams znalazła się Maria Szarapowa, która zarobiła 29 milionów funtów. W rankingu znalazło się także miejsce dla innej tenisistki polskiego pochodzenia - Caroline Wozniacki. 31-latka zajęła piąte miejsce w rankingu z zarobkami na poziomie 29 milionów funtów.

Ranking najlepiej zarabiających tenisistek w historii WTA według "The Sun"