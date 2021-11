Novak Djoković może być wściekły. Organizatorzy Australian Open podjęli decyzję

- Jest wiele spekulacji na temat szczepień i żeby było naprawdę jasne: kiedy premier ogłosił, że wszyscy na miejscu będą musieli być zaszczepieni, wyjaśniliśmy to zawodnikom – powiedział Craig Tiley w rozmowie z Channel Nine. Dodał, że po szczepionce będą musieli być wszyscy – kibice, zawodnicy, sponsorzy i reszta osób pracująca przy turnieju.

REKLAMA

Zobacz wideo Świątek zawiodła w Turnieju Mistrzyń? "Drugi raz taka historia się nie zdarzy"

Zaraz po słowach dyrektora Australian Open pojawiły się spekulacje dotyczące Novaka Djokovicia i tego, czy Serb pojawi się na turnieju, który wygrywał już dziewięciokrotnie. Lider rankingu zadeklarował, że nie ujawni, czy został zaszczepiony. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie miał wyboru. "Chcielibyśmy zobaczyć tutaj Novaka. Wie, że będzie musiał być zaszczepiony, żeby tu zagrać" – powiedział Tiley.

Shuai Peng odnaleziona! Prezydent MKOl: Odetchnąłem z ulgą

Wszystko jasne w sprawie Australian Open. Djoković pod presją

Deklaracja dyrektora turnieju kończy komunikacyjny chaos, jaki panował w Australii w ostatnich dniach w związku z tym, czy osoby niezaszczepione będą mogły brać udział w turnieju. W środę premier Australii Scott Morrison zapowiedział, że niezaszczepieni zawodnicy będą mogli wjechać do Australii. Dodał jednak, że ich udział w Australian Open uzależniony będzie od władz stanu Wiktoria, w którym położone jest Melbourne. Zapowiedział, że rząd stanowy miałby przyznawać specjalne zwolnienia dla tych, którzy nie przyjęli szczepionki przeciwko COVID-19.

Premier stanu Wiktoria Daniel Andrews wskazał kilka godzin później, że zwolnienia nie będą stosowane. - W imieniu każdego zaszczepionego mieszkańca stanu Wiktoria, który postąpił słusznie, mój rząd nie będzie ubiegał się o zwolnienie dla żadnego niezaszczepionego tenisisty - powiedział Andrews. - Jeśli nie złożymy wniosku o zwolnienie, to zwolnienie nie zostanie przyznane, a wtedy cała sprawa zostanie w zasadzie rozwiązana - dodał.

Według danych z ostatnich dni od federacji ATP i WTA aż 35 procent tenisistek rywalizujących w rozgrywkach oraz 40 procent tenisistów nadal nie zdecydowało się na zaszczepienie przeciwko COVID-19.

Alexander Zverev wygrywa ATP Finals. GIgantyczna nagroda dla zwycięzcy

Podczas ostatniego turnieju wielkoszlemowego w Nowym Jorku kibice musieli okazać dowód przyjęcia co najmniej jednej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, aby móc wejść na trybuny. Takiego wymogu nie postawiono zawodnikom uczestniczącym w US Open. - Dla mnie to trochę dziwne, że fani muszą być zaszczepieni, a tenisiści nie - powiedziała była liderka rankingu Wiktoria Azarenka. - Myślę, że jest to nieuniknione. W pewnym momencie będzie obowiązek szczepień, podobnie jak w innych dyscyplinach sportu czy rozgrywkach - dodała.

Australian Open odbędzie się w dniach 17-30 stycznia.