Łukasz Kubot pożegnał się z US Open. Nie będzie go dobrze wspominał

Łukasz Kubot nie będzie dobrze wspominał tegorocznej edycji US Open. Doświadczony polski tenisista w I rundzie debla w parze z Marcelo Melo niespodziewanie przegrał z Amerykanami - Hunterem Reesem i Evanem Kingiem 6:7, 4:6. Kubot liczył, że w I rundzie miksta wspólnie z Czeszką Lucie Hradecką wypadnie znacznie lepiej. Rywalem polsko-czeskiej pary był kolejny duet z USA: Jessica Pegula - Austin Krajicek.

W pierwszym secie trwającym niemal 50 minut Kubot i Hradecka zapewnili widzom niesamowite emocje. Polsko-czeski duet przegrywał już 1:4, ale później wygrał trzy gemy z rzędu, raz przełamując rywali i doprowadzając do remisu. Przy stanie 5:6 amerykańska para miała piłkę setową, która nie została wykorzystana. Doszło do tie-breaka, z którego zwycięsko wyszedł Kubot z Hradecką, wygrywając go 7:4 i obejmując prowadzenie w setach 1:0.

Porażka Kubota w US Open w rywalizacji par mieszanych

Druga partia trwała zaledwie 24 minuty. Pegula i Kraijcek aż trzy razy przełamali Kubota i Hradecką, doprowadzając do remisu 1:1. O wyniku spotkania zadecydował super tie-break. W nim rywale Kubota prowadzili już 3:0, później Polak z Czeszką zdołali doprowadzić do stanu 5:5. W drugiej fazie super tie-breaka Pegula i Kraijcek ponownie odskoczyli na dwa punkty, ale odpowiedź Kubota z Hradecką była natychmiastowa. Przy stanie 8:9 ich przeciwnicy mieli piłkę meczową. Pierwszą jeszcze udało się obronić. Niestety drugiej już nie i ostatecznie amerykański duet triumfował 11:9, a w całym meczu trwającym niemal półtorej godziny 2:1.

Pegula i Kraijcek w 1/8 finału zagrają ze zwycięzcami spotkania pomiędzy Japończykami Eną Shibaharą i Benem McLachlanem albo Rosjanką Wierą Zwonariową i Niemcem Timem Puetzem.

I runda miksta US Open:

Lucie Hradecka (Czechy) / Łukasz Kubot (Polska) - Jessica Pegula (USA) / Austin Krajicek (USA) - 7:6(4), 0:6, 9-11