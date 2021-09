Iga Świątek walczy o IV rundę US Open. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM]

Iga Świątek zdołała pokonać Francuzkę Fionę Ferro 3:6, 7:6, 6:0, natomiast w trakcie spotkania walczyła sama ze sobą. Polka przy stanie 3:6, 0:1 zaczęła płakać, a do tego momentu popełniała sporo błędów. Finalnie ósmej rakiecie światowego rankingu udało się pokonać przeciwności. "To na pewno był trudny mecz. Nie zaczęłam go najlepiej, ponieważ zdawało mi się, jakbym nie czuła nóg. Ale nie pierwszy raz zdarza mi się coś takiego, więc staram się nad tym pracować" - przyznała Świątek na konferencji prasowej.

US Open. Ostatni mecz pomiędzy Igą Świątek a Anett Kontaveit to wygrana Polki

Iga Świątek jak dotąd trzykrotnie mierzyła się z Anett Kontaveit. Zawodniczka z Estonii wygrała z Polką dwa razy - w drugiej rundzie turnieju w Cincinnati w 2019 roku (6:4, 7:6 [2]) oraz w czwartej rundzie zeszłorocznego Australian Open (6:7 [4], 7:5, 7:5). Ostatnie spotkanie miało miejsce w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa i tam już lepsza okazała się Świątek (7:6 [4], 6:0).

Anett Kontaveit zajmuje 28. miejsce w światowym rankingu WTA. Estonka w turnieju wielkoszlemowym w Stanach Zjednoczonych wygrała już ze Samanthą Stosur (6:3, 6:0) oraz Jil Belen Teichmann (6:4, 6:1). Najlepszy wynik Kontaveit na US Open to czwarta runda, którą osiągnęła w 2015 oraz 2020 roku. Z kolei Polka najdalej doszła do trzeciej rundy.

US Open. Gdzie i kiedy oglądać mecz Świątek - Kontaveit?

Spotkanie pomiędzy Igą Świątek a Anett Kontaveit odbędzie się w sobotę 4 września. Na ten moment nie została potwierdzona godzina rozpoczęcia pojedynku, ale prawdopodobnie będzie to 17:00 czasu polskiego. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia na kanałach Eurosportu, na stronie internetowej eurosportplayer.com oraz w aplikacji mobilnej Eurosport Player. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.