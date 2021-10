Jaka będzie cena odświeżonego GTA? To chyba przesada

W sobotę dostaliśmy potwierdzenie prac nad odświeżoną trylogią ze świata Grand Theft Auto. Rockstar za pośrednictwem Twittera wyjawił, że w "The Definitive Edition" pojawią się trzy kultowe odsłony GTA - III, San Andreas oraz Vice City. Nieznana jest na chwilę obecną data premiery trylogii, natomiast kolejne plotki rzucają światło na jej domniemaną cenę.

Cena trylogii GTA lekko powyżej 300 zł

Sklep Retailer Base jest jednym z pierwszych, który oficjalnie przyjmuje zamówienia na trylogię za granicą. To właśnie na nim możemy zamówić zremasterowane produkcje na konsole nowej generacji, czyli PS5, Xbox Series X oraz Nintendo Switch. Te wahają się jednak od 65 do 76 euro, co w przeliczeniu daje nam kolejno 300 i 350 zł w zaokrągleniu. Czyżby tyle będziemy zmuszeni zapłacić równie w Polsce?

Na powyższe pytanie nie sposób odpowiedzieć. Najnowsze produkcje na konsole nowej generacji zazwyczaj kosztują po premierze około właśnie 300 zł. Przykładem może być m.in. Back 4 Blood. Produkcja Turtle Rock Studios ukaże się we wtorek 12 października, a w wersji standardowej na PS5 będzie kosztować 289 zł.

Wszystkie trzy tytuły, które znajdziemy w The Definitive Edition śmiało można nazwać kultowymi. Vice City i San Andreas to jedne z najpopularniejszych produkcji w historii gier. Pierwsza z nich miała premierę w październiku 2002 roku, natomiast druga tego samego miesiąca 2004 roku. GTA III jest najstarszą z nich, bowiem gra ta zadebiutowała na rynku w październiku 2001 roku.