Real podjął decyzję ws. swojej gwiazdy. Nie mogli już dłużej zwlekać

W listopadzie 2023 roku Jude Bellingham zwichnął bark w meczu Realu Madryt z Rayo Vallecano. Od tamtego czasu angielski pomocnik gra ze specjalnym obandażowaniem i nie poddał się operacji po zakończeniu sezonu 2023/2024. Od dłuższego czasu media zgodnie informowały, że piłkarz będzie musiał pójść pod nóż, żeby wykluczyć kolejne problemy i na dobre się wyleczyć.

Jude Bellingham podda się operacji barku po zakończeniu Klubowych Mistrzostw Świata

Nigdy jednak nie było dobrego czasu na operację. Aż do teraz, gdyż portal The Athletic poinformował, że Bellingham trafi na stół po zakończeniu Klubowych Mistrzostw Świata, żeby poddać się operacji barku. To w dłuższej mierze powinno wyjść Anglikowi na dobre, ale w krótkiej niekoniecznie może takie być dla Realu Madryt.

Dlaczego? Bellingham jest podstawowym zawodnikiem i gwiazdą "Królewskich", ale po takiej operacji przerwa od gry ma wynosić około trzech miesięcy. Jeśli Real dotarłby do finału klubowego mundialu w połowie lipca, to 21-latek byłby gotowy do gry w październiku, a więc przegapiłby start nowego sezonu La Liga i Ligi Mistrzów.

W obecnym sezonie reprezentant Anglii zdobył 14 bramek i zanotował 14 asyst w 51 spotkaniach dla Realu Madryt.

Ostatni mecz ligowy Real Madryt rozegra w sobotę 24 maja o godz. 16:15 u siebie z Realem Sociedad. Będzie to zarazem ostatnie spotkanie Carlo Ancelottiego w roli trenera "Królewskich". Po nim włoski szkoleniowiec obejmie reprezentację Brazylii, a Real niemal na 99 proc. przejmie Xabi Alonso. To właśnie pod wodzą baskijskiego trenera madrytczycy wezmą udział w Klubowych Mistrzostwach Świata, które zostaną rozegrane w Stanach Zjednoczonych w dniach 15 czerwca - 13 lipca. W grupie Real zmierzy się z Al-Hilal, FC Pachucą i Red Bullem Salzburg.