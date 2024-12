"Już rok temu mówiłem, że Thurnbichlera powinno się odsunąć. Nie zrobił nic"

Polscy skoczkowie mają ogromne problemy i tylko pojedyncze wyniki dają kibicom nadzieję na poprawę. W niedzielnym konkursie TCS w Oberstdorfie najlepiej spisał się Paweł Wąsek, który zajął 10. miejsce, Jakub Wolny był 30., a Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł nie weszli nawet do drugiej serii. W kwalifikacjach odpadł za to Dawid Kubacki.

Zobacz wideo Fatalny start TCS polskich skoczków. Czy ufają trenerowi?

W związku z kiepskimi wynikami pojawia się coraz więcej pytań, kto jest za to odpowiedzialny. Wśród winowajców wymienia się związek, samych skoczków, czy sztaby szkoleniowe. Według Krzysztofa Sobańskiego poszukiwania nie są potrzebne, a odpowiedzialność ponosi nie kto inny, jak Thomas Thurnbichler.

Były trener Kamila Stocha się nie patyczkował. "Thurnbichlera powinno się odsunąć od kadry"

Krzysztof Sobański w przeszłości pracował z czołowymi polskimi skoczkami, a jego podopiecznym był Kamil Stoch. Szkoleniowiec w roli eksperta co jakiś czas zabiera głos o stanie polskich skoków i według jego diagnozy, Biało-Czerwoni mają obecnie szczególny problem z jednym z elementów rzemiosła.

- Każdy z naszych zawodników ma olbrzymie problemy z przyjęciem pozycji najazdowej. Chodzi o to przejście przez łuk i taki wjazd na próg, który nie wybija z równowagi. U naszych to wygląda tak, że oni się na progu rzucają. Tak się stało u Kubackiego - powiedział Sobański w rozmowie z Polsatem Sport po rywalizacji w Oberstdorfie.

Szkoleniowiec od razu ocenił, kto jest odpowiedzialny za takie błędy skoczków. - Jest trener, jest sztab, więc to są te osoby odpowiedzialne. Ja już rok temu mówiłem, że Thurnbichlera powinno się odsunąć od kadry - dodał bez ogródek.

- Nie tylko tego nie zrobiono, ale i pozwala się Austriakowi puszczać Kamila Stocha, choć ten zatrudnił innego trenera, a Polski Związek Narciarski zgodził się na ten układ. Wyników nie ma, a przykro patrzy się, jak zawodnik mający wszystko, nie potrafi oddać przyzwoitego skoku - kontynuował Sobański.

Na tym się jednak nie skończyło. - Naszym błędem jest to, że wzięliśmy człowieka, który nie zrobił nic i daliśmy mu najlepszych zawodników. Bo jak on przejmował kadrę, to nie wypadaliśmy z trójki. Doświadczony trener wiedziałby, jak tym pokierować. Zawodnik dostałbym od niego jeden, góra dwa proste komunikaty. Tymczasem Thurnbichler się rozdrabnia - ogłosił trener w podsumowaniu.

Zdaniem Sobańskiego najważniejsze jest obecnie znalezienie odpowiedniego trenera dla juniorów, a zwolnienie Thurnbichlera na ten moment nie jest konieczne. Ekspert uważa jednak, ze PZN po prostu przespał moment na pożegnanie Austriaka, a obecnie polskie skoki zbierają tego żniwo.