Jest decyzja Orlenu! Fatalne wieści dla PKOl i Piesiewicza

Fatalny koniec fatalnego roku dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Do długiej listy partnerów, którzy zrezygnowali w 2024 roku ze sponsoringu PKOl, właśnie dołączył kolejny. Orlen nie przedłuży umowy, co potwierdzono w komunikacie dla portalu WP SportoweFakty. To następny ogromny problem dla prezesa PKOl Radosława Piesiewicza.

