Żałobny wpis FC Barcelony. Nie żyje legendarny piłkarz

Hugo Sotil w latach 70' należał do ścisłej czołówki piłkarzy z Ameryki Południowej. Większość kariery spędził właśnie tam, grając m.in. dla peruwiańskich Alianza Lima i Deportivo Municipal, czy kolumbijskiego Independiente Medellin. Jednak fani na świecie pamiętać go mogą przede wszystkim z gry dla FC Barcelony w latach 1973-1977.

FC Barcelona też miała swojego "Cholo"

I to w nie byle jakiej drużynie. Mowa bowiem o słynnym zespole, który w sezonie 1973/74 dał Katalończykom pierwsze mistrzostwo Hiszpanii od czternastu lat. Grał w nim u boku m.in. legendarnego Johana Cruyffa, z którym współtworzył bardzo mocny duet napastników. Był też jednym z ulubieńców kibiców na Camp Nou, chętnie wykrzykujących jego przydomek "Cholo", dziś kojarzonym przede wszystkim z trenerem Diego Simeone.

Jako reprezentant Peru grał m.in. na mundialu w Argentynie w 1978 roku. Jego kadra dotarła tam do drugiej rundy (będącej drugą fazą grupową), w której zagrała m.in. z reprezentacją Polski. Sotil w starciu z zespołem Jacka Gmocha wszedł na boisko w drugiej połowie, a Polacy triumfowali 1:0 po golu Andrzeja Szarmacha (było to ich jedyne zwycięstwo w II rundzie, przez co odpadli z turnieju). Sotil nie strzelił gola na tamtym turnieju.

Hugo Sotil odszedł. Chciał być pochowany w koszulce Barcelony

Teraz FC Barcelona oficjalnie poinformowała o śmierci peruwiańskiej legendy w wieku 75 lat. Jak podkreślił w oświadczeniu klub, Sotil nawet już po karierze nie ukrywał swego przywiązania do "Blaugrany" i jej kibiców, a niedawno świętował 125-lecie klubu. - W październiku 2014 roku "Cholo" otwarcie przyznawał, że miłość ludzi związanych z Barceloną jest niezapomniana i ma nadzieję, że po jego śmierci, pochowają go w koszulce klubu. W listopadzie Hugo Sotil obecny był w mieście podczas celebracji 125-lecia klubu - czytamy.