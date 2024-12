Tego po Żyle nikt się nie spodziewał. "Przyjechałem tutaj bez nadziei"

Piotr Żyła był najlepszym z Polaków w sobotnich kwalifikacjach do pierwszego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. 37-letni zawodnik skoczył 132,5 metra (nota 144,1 punktu) i zajął 14. miejsce. - Piotr Żyła potwierdził dobrą dyspozycję z treningów i spisał się bardzo dobrze w kwalifikacjach do pierwszego konkursu Turnieju Czterech Skoczni. Kwalifikacje zostały zdominowane przez Austriaków, którzy zajęli pięć pierwszych miejsc - pisaliśmy w relacji z kwalifikacji.

Oto co powiedział Żyła po swoim skoku. "W święta było chyba za grubo"

Piotr Żyła po kwalifikacjach rozmawiał z Kacprem Merkiem, dziennikarzem Eurosportu. Polak tryskał humorem. - W jakim jesteś trybie w tym turnieju? - spytał dziennikarz.

- Nie wiem, w jakim jestem trybie w Turnieju Czterech Skoczni. W treningu podczas skoku po odbiciu poczułem beton i pomyślałem sobie, że w święta było za grubo (śmiech). Potem pomału było lepiej, łapałem dobry rytm. Przyjechałem tutaj bez nadziei, chce robić swoje, skakać swoje, czyli robić to, co lubię najbardziej. Chcę czerpać fajną adrenalinę. Jak siedzi się tam na górze, to zawsze myślę sobie: "kurde, jak ja to lubię robić" - przyznał Piotr Żyła.

W niedzielny konkursie będzie on rywalizował w parze KO z 25-letnim Estończykiem Arttim Aigro. Tutaj możecie Państwo zobaczyć pozostałe pary.

Niedzielny konkurs rozpocznie się o godz. 16.30. Zapraszamy na relację na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

