Wszystko jasne! Oto pary KO polskich skoczków w Oberstdorfie

73. Turniej Czterech Skoczni oficjalnie wystartował. Właśnie zakończyły się kwalifikacje do pierwszego z czterech konkursów. Tradycyjnie pierwsza seria niedzielnych zawodów w niemieckim Oberstdorfie rozgrywana będzie systemem KO. Wszyscy skoczkowie o awans do drugiej serii będą rywalizowali w parach. Już wiadomo, na kogo trafili Polacy. Niestety nie ma powodów do optymizmu.

3 https://x.com/Eurosport_PL/status/1873035968300884226 Otwórz galerię Na Gazeta.pl