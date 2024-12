Tak Polki odśpiewały hymn. Burza w sieci, kibice podzieleni

Wspomniane mistrzostwa świata juniorek odbyły się w styczniu 2020 roku, czyli jeszcze przed pandemią koronawirusa. Polki rywalizowały wówczas w Dywizji 1B. Nie poszło im wtedy najlepiej, bo przegrały cztery pierwsze starcia kolejno z Norwegią (0:1), Austrią (1:2), Koreą Południową (1:2) oraz Chinami (1:3). Groził im przez to spadek poziom niżej i aby go uniknąć, musiały pokonać w ostatnim starciu Wielką Brytanię.

Polki uciekły spod topora. Celebrowały energicznie podczas hymnu

To im się faktycznie udało, nawet w doskonałym stylu, bo wygrały z brytyjskimi rówieśniczkami w Katowicach aż 5:1, dzięki czemu zachowały miejsce w Dywizji 1B. Od tamtych wydarzeń minęło 5 lat, a polska kadra hokeistek do lat 18 zdołała już nawet zagrać w dwóch kolejnych czempionatach. W 2022 roku były blisko awansu do Dywizji 1A, zajmując drugie miejsce w grupie (za Austrią). Natomiast w tym roku lepsze okazały się Norweżki (awans) i Hiszpanki (drugie miejsce). Mimo to internet podbija obecnie nagranie z mistrzostw z 2020 roku. Dlaczego?

Wszystko przez ich wykonanie polskiego hymnu po zwycięstwie z Wielką Brytanią. Na filmiku widzimy, jak Polki bardzo energicznie wykonują "Mazurka Dąbrowskiego". Nie stoją na baczność i z poważnymi minami odśpiewują kolejne wersy. Zamiast tego radośnie wręcz wykrzykują hymn, śmiejąc się w międzyczasie i gestykulując.

Kibice podzieleni po tym wykonaniu

Wideo szybko zdobyło popularność, bo choć opublikowano je raptem wczoraj (26 grudnia), to w piątkowy poranek 27 grudnia ma już ponad 120 000 wyświetleń na portalu X. Komentarze kibiców są zróżnicowane. Większość chwaliła hokeistki za odejście od tradycyjnego patetycznego, smętnego śpiewania hymnu. "Energia, pasja, radość, a nie patetyczne, smutne odśpiewanie. Super przykład", "Przy takim wyniku mają prawo być podekscytowane. Emocjonalność, żywiołowość, radość to immanentne cechy młodości", "Jedno z najlepszych wykonań, jakie widziałem w ostatnim czasie, brawo dziewczyny", "Serce rośnie" - to niektóre z pozytywnych opinii.

Znaleźli się jednak i tacy, którym taki sposób wykonania "Mazurka Dąbrowskiego" przypadł do gustu o wiele mniej. "Znaczy nie rozumiem co jest śmiesznego dla tych Pań w śpiewaniu hymnu", "Ja tu widzę bardziej profanację niż powody do zadowolenia", "Od kiedy śpiewanie hymnu polega na wykrzykiwaniu go?" - to komentarze znacznie bardziej negatywne.