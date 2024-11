Oto brutalna prawda o skokach Polaków. Aż przykro przyznać

Aleksander Zniszczoł od pierwszego skoku w Ruce wyglądał bardzo dobrze. W treningu i kwalifikacjach - jeszcze bardziej loteryjnych niż rozgrywany później konkurs - po dalekich skokach przy świetnych warunkach zajął odpowiednio 10. i 11. miejsce. Kilkadziesiąt minut później było jeszcze lepiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Niezwykłe miejsce w Szwecji. Sprzęt dla skoczków jak z filmów science-fiction

Zniszczoł odleciał i brakowało mu 0,3 punktu do podium. Po finałowym skoku to było już o 24,3 więcej

Po pierwszej serii zawodów był czwarty. Poleciał na 135,5 metra. I ten skok był oddany już w znacznie równiejszych warunkach w stosunku do pozostałych zawodników niż poprzednie. Wydawał się niezły technicznie, oddany ze sporą pewnością siebie. Zniszczoł ewidentnie podbudował ją wcześniejszymi próbami.

W finałowej rundzie warunki były jeszcze spokojniejsze, to właśnie tej serii w trakcie całego dnia było najdalej od loterii. Niestety, to właśnie wtedy Zniszczołowi przydarzyła się najsłabsza próba. Odległość w stosunku do pierwszego skoku była porównywalna - Polak uzyskał 135 metrów, jednak rzecz w tym, co robili rywale.

Zniszczołowi do walki o czołowe miejsca zabrakło sporo - inni skakali grubo ponad 140 metrów i przez to spadł z czwartej na trzynastą pozycję. Do zwycięzcy, Niemca Piusa Paschke stracił 36 punktów, a do najniższego miejsca na podium 24,6 punktu. To sporo. Po pierwszej serii brakowało mu do tego zaledwie 0,3 punktu.

Niewielki błąd na progu zdecydował o tym, że Zniszczoł nie mógł walczyć o podium

Z całego dnia skoków Zniszczoł był zadowolony. Nie ma się czemu dziwić, to były dobre wyniki. Jednak jego końcówka musiała być dla najlepszego Polaka zeszłej zimy gorzka. - Ostatni skok był najgorszy, nie będę płakał nad rozlanym mlekiem - przyznał.

Potem wytłumaczył, jaki błąd popełnił w drugiej serii. - Próg muszę przeanalizować, ale był problem nad bulą. Narta chciała mi uciekać w prawą stronę, na dół. Musiałem to skorygować barkiem i miałem bardzo niską parabolę lotu. Straciłem wysokość nad bulą. I tak jestem w szoku, że tyle z tego skoczyłem - mówił szczerze Aleksander Zniszczoł w rozmowie z Eurosportem.

Konsekwencja błędu przy wybiciu w drugim skoku pierwszego konkursu PŚ w Ruce u Aleksandra Zniszczoła Screen Eurosport

Thomas Thurnbichler zapytany przez dziennikarza Eurosportu Kacpra Merka o drugi skok Zniszczoła od razu się uśmiechnął. - Popełnił mały błąd. Cały dzień był dla niego dobry, ale podczas skoku w finałowej serii zaczął odbicie nieco od góry. Gdy to zrobisz, potem brakuje wysokości w locie. Wtedy nie możesz pchać wystarczająco długo, do samego końca i odbicia. Brakuje odpowiedniego efektu w powietrzu. Jego lot jest jednak bardzo dobry i przypomina mi trochę to, co wykonywał już rok temu. Wie, jak wykorzystywać zebrane wtedy doświadczenie i będzie się rozwijał - wskazał szkoleniowiec Polaków.

Zniszczoł nie zaczynał tak zimy jeszcze nigdy. I na tym pozytywy się kończą

Pozytywne wydaje się, że Zniszczoł tak sezonu nie rozpoczynał jeszcze nigdy. To solidny poziom, którego przez lata mu brakowało. W Lillehammer pierwszy raz punktował podczas inauguracji cyklu Pucharu Świata, a w Ruce pierwszy raz podczas zawodów na tej skoczni. To może cieszyć, ale chciałoby się, żeby nie trzeba było szukać takich statystyk, tylko myśleć o samych wynikach Polaków w zawodach. To niezła podstawa, ale lepiej byłoby zbudować na tym o wiele lepsze wyniki. Polakom w patrzeniu na skoczków zawsze będzie brakowało cierpliwości, ale być może tu ona zrobiłaby swoje.

Niestety, na wynikach Zniszczoła kończą się powody do radości zarówno dla Thurnbichlera jak i polskich kibiców. Punkty za 27. miejsce zdobył też Kamil Stoch, ale podobnie jak Zniszczoł wyraźnie spadł po słabszym skoku w drugiej serii. W pierwszej rundzie uzyskał 133 metry, a w finałowej niestety już tylko 120,5 metra.

Szkoda przede wszystkim Pawła Wąska, który był największym polskim pechowcem tego dnia. Jego skok z pierwszej serii wyglądał tak, jakby trafił na bardzo trudne warunki i został w nich "zestrzelony". Jednocześnie tuż za progiem wszystko w jego próbie wyglądało dość dziwnie, ale być może musiał się w ten sposób zachować po tym, jak dostał mocny podmuch wiatru. Zajął ostatnie, 50. miejsce, a zmierzono mu 75,5 metra.

Szkoda też trzech punktów, których zabrakło Dawidowi Kubackiemu do znalezienia się w drugiej serii. Jego skok wyglądał jednak na zły w technice, z problemami, żeby odnaleźć odpowiednią dynamikę w powietrzu. Te 119,5 metra 34-latka nadal nie były skokiem, który stałby choćby blisko jego optymalnej dyspozycji.

Słabiutko spisał się za to 42. Jakub Wolny, który w sobotę oddawał pierwsze skoki tego sezonu w Pucharze Świata. 107 metrów i odpadnięcie z konkursu już po pierwszej serii było dla niego trudnym startem zimy. Nie widać też, żeby miał realny potencjał, by prezentować się o wiele lepiej niż Maciej Kot, którego zmienił w składzie na zawody w Ruce. To nie była jednak zła decyzja Thurnbichlera - Kot zasłużył na powrót na spokojne treningi. Jednak jeśli Wolny nie pokaże się w niedzielę z dużo lepszej strony - w co trudno uwierzyć - to całkiem możliwe, że po zawodach Pucharu Świata w Wiśle miejsce w składzie straci.

Sztab śmiał się z tego, ile szczęścia mieli Polacy. A na koniec dnia nikomu nie jest do śmiechu

Brutalna prawda o skokach Polaków w Ruce na razie w ogóle wskazuje, że - może poza Zniszczołem - najlepsze oddawali w seriach, kiedy pomagały im warunki. W treningach sztab chwilami nawet śmiał się z tego, jak wiatr pomagał ich zawodnikom i jak trafiały im się dobre warunki, choć inni musieli z nimi walczyć i mieli o wiele mniej szczęścia.

Po zawodach niestety wszystkim już za bardzo do śmiechu nie jest. Choć widać, że Zniszczoła i Wąska stać na niezłe skoki, nadal pozostaje też przykre odczucie, że trudno będzie im szybko włączyć się do walki o najwyższe pozycje. W stosunku do najlepszych są raczej w tym miejscu, co Zniszczoł na koniec niż na półmetku konkursu.

W teorii Polacy byli w sobotę najbardziej konkurencyjni od początku zimy, bo pojawiła się szansa na podium. W praktyce nie wywalczyli go, a punktowało najmniej skoczków Thomasa Thurnbichlera w trakcie wszystkich trzech konkursów. W Lillehammer było ich trzech w każdych zawodach, tu już tylko dwóch.

Miejmy jednak nadzieję, że kolejne zawody przyniosą krok do przodu w wykonaniu Polaków. Po sobocie w Ruce na szczęście nie można tego wykluczyć i to może być dobry znak. Szkoda, że pomimo sporej szansy w pierwszym konkursie w Finlandii, nie dostaliśmy lepszego punktu zaczepienia do wiary w kadrę Thomasa Thurnbichlera.

W niedzielę w Ruce kolejny konkurs indywidualny. Rywalizację rozpoczną jednak kwalifikacje o godzinie 13:45, a pierwszą serię konkursową zaplanowano na 15:15. Relacje na żywo na Sport.pl, a transmisje w Eurosporcie, TVN i na platformie Max.