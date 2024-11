141,5 metra! Polski skoczek pokazał, że forma rośnie!

Po rywalizacji na otwarcie sezonu w Lillehammer, skoczkowie przenieśli się do Finlandii, by w Ruce (Kuusamo) powalczyć o punkty w dwóch konkursach indywidualnych. Sobotnie skakanie rozpoczęło się od jednego treningu, po którym miały się odbyć kwalifikacje oraz konkurs.

Austriak Jan Hoerl najlepszy na treningu w Ruce. Dziesiąte miejsce Zniszczoła

W pierwszym i jedynym treningu najlepszy okazał się Austriak Jan Hoerl, który skoczył aż 144 metry i wyprzedził w czołowej "trójce" Niemca Andreasa Wellinger (137,5 m) oraz swojego rodaka Daniela Tschofenig (136,5 m).

Najlepszy z Polaków był Aleksander Zniszczoł, który po skoku na 141,5 metra zajął miejsce. Znów na stabilnym poziomie zaprezentował się Paweł Wąsek, który uzyskał 121,5 metra z niższej belki i był dziesiąty.

Kamil Stoch (128,5 metra) i Dawid Kubacki (124,5 m) zakończyli trening na 29. oraz 31. miejscu. Najgorzej spisał się z kolei Jakub Wolny, który po osiągnięciu ledwie 101 metrów był dopiero 47.

Kwalifikacje były planowane na godzinę 15:30, ale jako że trening się przeciągnął aż do godziny 15:36, to i walkę o awans do konkursu musiano przesunąć o około kwadr Relacja na żywo na Sport.pl.