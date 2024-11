Puchar Świata w Lillehammer 23.11. O której dzisiaj skoki narciarskie? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Oczekiwanie dobiegło końca! Po niespełna ośmiu miesiącach przerwy najlepsi zawodnicy świata wrócili na skocznię, by rywalizować w Pucharze Świata. Oczy polskich kibiców zwrócone są na kadrę Thomasa Thurnbichlera. Ta w poprzednim sezonie spisała się fatalnie. Najwyżej sklasyfikowanym zawodnikiem był Aleksander Zniszczoł, który zajął dopiero... 19. lokatę ze stratą ponad 1600 punktów do triumfatora Stefana Krafta. Nic więc dziwnego, że fani liczą na zdecydowaną poprawę wyników. Liczy na to też Adam Małysz.

- Poprzedni rok pokazał nam, że nie można zaspać. Trzeba cały czas być czujnym, a tego zabrakło nam przed poprzednią zimą. Mamy wielu specjalistów w naszej kadrze. Także od sprzętu i wierzę, że ten będzie na najwyższym poziomie. Nie wyobrażam sobie, żeby miało być inaczej. Cały czas mam zapewnienia, że wszystko jest pod kontrolą i jest w porządku - mówił prezes PZN.

Pierwszy konkurs indywidualny sezonu 2024/25.

Polacy mieli już okazję, by pokazać się na skoczni. W piątek odbyły się dwa treningi w Lillehammer. W pierwszych z nich najlepiej spisał się Paweł Wąsek, ale był dopiero 21., a w drugim Zniszczoł - 7. lokata. I to właśnie ci dwaj skoczkowie razem z Nicole Konderlą i Anną Twardosz wystartowali w mikście. Tam zajęli siódmą lokatę, co mimo wszystko należy uznać za dość przyzwoity wynik. Optymizmem napawały szczególnie skoki Wąska, który w nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej konkursu zajął wysoką 6. pozycję.

Czy potwierdzi dobrą formę także w sobotę? Tego dnia odbędzie się bowiem pierwszy w sezonie indywidualny konkurs PŚ. Do walki o najwyższe trofea staną więc wszyscy desygnowani przez Thurnbichlera zawodnicy. Oprócz Wąska i Zniszczoła są to Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Maciej Kot. Nie pokazali się oni najlepiej w piątkowych treningach, więc na zdecydowaną poprawę liczą w głównym konkursie.

Zanim jednak do niego dojdzie, to skoczkowie wezmą udział w kwalifikacjach i powalczą o to, by znaleźć się w TOP 50. W poprzednim sezonie odbyły się dwa konkursy w Lillehammer. W obu górą był Kraft. A jak wyglądały miejsca Polaków? W pierwszym z nich najwyżej sklasyfikowano Kubackiego (22.), a dzień później najlepiej spisał się Wąsek (23.). Były to więc rezultaty zdecydowanie poniżej oczekiwań.

Puchar Świata w Lillehammer 23.11. O której dzisiaj skoki narciarskie? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Pierwszy konkurs indywidualny Pucharu Świata sezonu 2024/25 zaplanowano na sobotę 23 listopada. Początek o godzinie 16:00. Wcześniej odbędą się kwalifikacje. Te planowo powinny rozpocząć się o godzinie 14:45. Transmisję z konkursu przeprowadzi TVN i Eurosport 1. Zmagania będzie można również śledzić na platformie streamingowej MAX. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.