Reprezentacja Polski już od ponad trzech tygodni pozostaje bez selekcjonera. Choć w mediach przewinęły się nazwiska kilkunastu kandydatów na to stanowisko, nadal nie wiadomo, na kogo postawi Cezary Kulesza. Prezes PZPN-u po raz kolejny postanowił zabrać w tej sprawie głos.

REKLAMA

Zobacz wideo "Dostaję po plecach, bo ludzie wiedzą, jak mam na nazwisko"

Kulesza zdradza ws. przyszłego selekcjonera. "Wspólnie określiliśmy profil"

Szef związku udzielił wywiadu "Przeglądowi Sportowemu", w którym odniósł się m.in. do głośnej publikacji na portalu Goniec.pl. Kuleszy oraz innym działaczom PZPN-u zarzucano w niej alkoholowe skandale przy okazji meczów reprezentacji Polski. Nie mogło również zabraknąć pytania o nowego selekcjonera.

A to pojawiło się w kontekście tego, jaki powinien być nowy trener i jaki styl gry będzie preferował. - Ostatecznie decyzję podejmuję osobiście, ale oczywiście konsultuję się z moimi współpracownikami. Wspólnie określiliśmy profil trenera, którego potrzebujemy w tym konkretnym momencie. Trenera, którego styl gry będzie optymalny dla naszej kadry - zdradził Kulesza.

Kiedy poznamy nowego selekcjonera reprezentacji Polski? Kulesza: "Chciałbym, aby do tego czasu był wybrany"

Zapewnił też, że rozmawia z potencjalnymi kandydatami. - Poznaję zasady, jakimi kierują się trenerzy, każdy z nich ma swoją myśl na temat tego, jak prowadzić drużynę. To długi i złożony proces, w którym jest monitoring zawodników, ustalenie szerokiej kadry, powołania, wystawienie jedenastki. Ustalenie, jakim systemem gramy. Czy czwórką obrońców, czy trójką? Choć ostatnio widzieliśmy, że gra na trzech defensorów nie bardzo się sprawdzała, bo dostawaliśmy gola za golem. Nie chcę już podgrzewać tematu i wchodzić w szczegóły, ale zapewniam, że podejmę przemyślaną decyzję - uciął.

Na koniec pytany był o to ,kiedy w końcu dokona ostatecznego wyboru. W jednym z wcześniejszych wywiadów wskazywał, że stanie się to do połowy lipca. Teraz podtrzymał tę deklarację. - Tak, chciałbym, aby do tego czasu selekcjoner był wybrany - zakończył.