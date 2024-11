Rosjanie są wściekli po wydarzeniach w Warszawie. Tarasowa: To jest hańba

Od środy najlepsi łyżwiarze z całego świata rywalizują na lodowisku COS Torwar w Warszawie na 24. edycji zawodów ISU CS PGE Warsaw Cup, uznawanych za jedne z najważniejszych w Europie. Od 10 lat są one częścią Challenger Series, czyli międzynarodowego cyklu w kategorii seniorów, który pozwala na zdobycie punktów w klasyfikacji końcowej serii challengerów i w światowym rankingu.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Niewiński z brązowym medalem PŚ w short tracku w Gdańsku. "To był mój cel"

Rosjanie wściekli po tym, co się stało na zawodach w Polsce

Rosyjskie media rozpisują się o tym, co podczas swojego występu w Polsce zrobił duet taneczny Jewgienija Łopariowa i Geoffrey Brissaud (Francja). 24-letnia Łopariowa urodziła się w Rosji, ale od 2018 roku reprezentuje Francję. Duet ten tańczył w stolicy Polski do hitu Boney M - Rasputin i zajął pierwsze miejsce (zdobył łącznie 201,89 punktów). W końcówce tej piosenki padają słowa: "Ach, ci Rosjanie". Teraz podczas ich występu zmienione zostały ostatnie słowa na: "Ach, ci tancerze". Powody takiej decyzji nie są znane. Warto też dodać, że duet ten do tej piosenki wcześniej tańczył dwa razy na innych zawodach, ale dopiero teraz zdecydował się zmienić końcówkę.

Rosyjskie media są oburzone takim zachowaniem tancerzy w Warszawie.

- "Czysta hańba". Łyżwiarze Łopariowa i Brissaud wycięli wzmiankę o Rosjanach z piosenki Boney M - tytułuje artykuł "Sport Express". "W Polsce rusofobia kwitnie. Akcja łyżwiarzy wywołała falę oburzenia nie tylko wśród rosyjskich użytkowników portali społecznościowych, ale także rosyjskiej trenerki Tatiany Tarasowej. Powody nie zostały ujawnione, ale można domniemywać, że to podtekst polityczny" - dodają dziennikarze.

Co powiedziała Tarasowa?

- Może wszystkie słowa należy wyrzucić. Wydawało się, że przynajmniej w tej sprawie się uspokoili. Nie chcę myśleć i domyślać się, dlaczego w środku sezonu są problemy ze słowami, dlaczego nie zrobiono tego w sierpniu. To jest czysta hańba - mówiła Tarasowa dla rosyjskiej agencji prasowej TASS.

Oburzony jest też "Sport24.ru". Pisze o wielkim skandalu, nie ma wątpliwości, że to nie była decyzja ISU [Międzynarodowa Federacja Łyżwiarstwa] i francuskiego związku.

- Skandal. Z występu byłej rosyjskiej łyżwiarki figurowej wycięto słowa o Rosjanach. Wszystko ze względu na lokalizację turnieju - zatytułowano artykuł. "Po Polakach nie można było spodziewać się niczego innego. Ta dziwna zmiana nastąpiła w ciągu zaledwie kilku dni, a sezon już w pełni. Jest mało prawdopodobne, aby była to decyzja ISU [Międzynarodowa Federacja Łyżwiarstwa - red.] lub kogoś z francuskiego związku, ten duet występuje przy tej piosence od początku sezonu. Łyżwiarze rywalizowali w różnych krajach, na większych i bardziej znaczących imprezach niż Puchar Warszawy, ale dopiero tutaj zaczęły się problemy"- dodaje.

Rosjanie twierdzą, że nie doszłoby do takiej sytuacji, gdyby impreza była rozgrywana w innym państwie. "Sport24.ru" jest pewny, że to organizatorzy zadecydowali o takiej zmianie. Pisze też wprost, że to było głupie posunięcie.

"Najprawdopodobniej problem leży w lokalizacji turnieju. W Polsce stosunek do Rosji, delikatnie mówiąc, nie jest pozytywny. Z pewnością ktoś z tej federacji był niezadowolony z korzeni łyżwiarki figurowej albo grał na ostro, by nie wybuchnął skandal, gdyby np. fani zareagowali negatywnie na słowa utworu. Jest mało prawdopodobne, aby była to decyzja sportowców. Nigdy wcześniej tego nie robili, występując w krajach bałtyckich, gdzie też panuje kompletna negatywność wobec Rosjan. Oczywiste jest, że jest to dość głupie posunięcie, które zasadniczo niczego nie zmieniło" - czytamy.

Warszawa jest dziesiątym z jedenastu "przystanków" tegorocznego Challenger Series. - Wcześniej światowa czołówka rywalizowała w Nowym Jorku i Norwood (USA), Bergamo (Włochy), Oberstdorfie (Niemcy), Astanie (Kazachstan), Budapeszcie (Węgry), Nicei (Francja), Bratysławie (Słowacja) i Tallinie (Estonia) - pisze Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego.