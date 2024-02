Koszmar polskich skoczków w Szczyrku. Aż 15 odpadło. Błysk w drugiej serii

Słodko-gorzki występ Biało-Czerwonych w niedzielnym konkursie FIS Cup w Szczyrku. Tylko pięciu Polaków awansowało do drugiej serii, choć w niej nasi rodacy zaprezentowali się bardzo dobrze. Po raz drugi najwyżej sklasyfikowany został Kacper Tomasiak - 6. lokata. Podobnie, jak i w sobotę, tak i w niedzielę rywalizację zdominowali Austriacy. To do nich należały cztery pierwsze miejsca.

3 Screen z TV Otwórz galerię Na Gazeta.pl