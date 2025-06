Tak portugalskie media podsumowały demolkę w meczu z Polską. "Gwiazda widowiska"

"Liczby nie pozostawiają wątpliwości co do wyższości reprezentacji narodowej" - tak o sobotnim starciu w drugiej kolejce Euro U-21 piszą portugalskie media, podkreślając, kto był bohaterem reprezentacji Portugalii w wygranej 5:0 z Polską. Biało-czerwoni jeszcze przed końcem fazy grupowej stracili szansę na awans do fazy pucharowej.