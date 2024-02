Willingen zamieszało w klasyfikacji PŚ. Szczególna sytuacja w gronie Polaków

Jak co roku podczas Pucharu Świata w Willingen główną rolę odgrywał wiatr. Przez trudne i zmieniające się warunki sobotni konkurs można śmiało nazwać loterią, podczas której zobaczyliśmy wiele zaskakujących wyników. Wiatr szczególnie dał o sobie znać podczas pierwszej serii zmagań na niemieckim obiekcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Marek Molak, czyli aktor, tancerz, freakfighter

Wietrzna loteria podczas Pucharu Świata w Willingen. Wielkie gwiazdy nie dostały się do drugiej serii

Na belce startowej konkursy zobaczyliśmy czterech Polaków, ale po pierwszej serii ze zmaganiami pożegnali się Kamil Stoch i Piotr Żyła, którzy zajęli 43. i 48. miejsca. Najwyżej z Biało-Czerwonych plasował się Aleksander Zniszczoł, który sensacyjnie był trzeci, a szczęśliwe 30. miejsce przypadało Dawidowi Kubackiemu.

Do drugiej serii Kubackiego wpuścił Stefan Kraft, który pożegnał się ze zmaganiami po pierwszej próbie na 122. metr. Warunki dały się we znaki nie tylko liderowi Pucharu Świata - do drugiej serii nie dostali się również m.in. Timi Zajc i Karl Geiger. Liderem był z kolei Fin Antii Aalto.

W drugiej odsłonie wiatr był łaskawszy, a najlepsi odrabiali wyniki. Dawid Kubacki skokiem na 134,5 metra zapewnił sobie awans na 23. miejsce, Ryoyu Kobayashi z 15. miejsca awansował na drugie. Z kolei Aleksander Zniszczoł spadł na ósmą lokatę, a Aalto na 14. Zawody wygrał Johan Andre Forfang, który skokiem na 155,5 metra pobił rekord skoczni. Warto dodać, że rekordowy wynik osiągnął też w piątkowych kwalifikacjach. Wtedy wyrównał rekord skoczni, który należał do Polaka, Klemensa Murańki (153 m).

Pomimo braku awansu do drugiej serii liderem Pucharu Świata nadal pozostał Stefan Kraft, ale punkty do niego odrobili Andreas Wellinger i Kobayashi. Sporą zdobycz punktową zapisali na konto Zniszczoł i Kubacki. Dzięki temu doszło do niespotykanej sytuacji, w której aż czterech Biało-Czerwonych jest sklasyfikowanych kolejno po sobie w klasyfikacji generalnej. Z kolei zwycięzca Forfang przesunął się z 17. na 12. lokatę.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata po konkursie w Willingen: