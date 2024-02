Jak on to ustał?! Niebotyczny rekord w Willingen. Zrobił to dzień po dniu [WIDEO]

Sobotni konkurs w Willingen był prawdziwym rollercoasterem. Na półmetku prowadził Fin Antti Aalto, a trzecie miejsce zajmował Aleksander Zniszczoł. Ostatecznie żaden z nich nie stanął na podium, a triumfatorem zawodów został Johann Andre Forfang. W finale zabrakło m.in. Kamila Stocha, Karla Geigera czy Stefana Krafta.

Johann Andre Forfang z rekordem skoczni. Co za lot w Willingen!

Forfang w finałowej próbie popisał się fenomenalną próbą. Norweg poszybował aż 155,5 metra, lądował już niemal na płaskiej powierzchni i ustanowił nowy rekord skoczni. Do dziś wynosił on 153,5 metra i należał do Klemensa Murańki (2021 rok) i właśnie Forfanga, który uzyskał taką odległość w piątkowych kwalifikacjach. Warto dodać, że rekord skoczni w Willingen jest także największym rekordem skoczni dużych na świecie.

Fenomenalna próba Norwega sprawiła, że wyprzedził on drugiego w konkursie Ryoyu Kobayashiego o 31 punktów! Na podium stanął także Kristoffer Eriksen Sundal, który także uzyskał świetny wynik. W finale wylądował na 150. metrze.

Spośród Polaków najlepiej zaprezentował się Aleksander Zniszczoł, który ukończył zawody na ósmym miejscu. W finale oglądaliśmy jeszcze Dawida Kubackiego, który uplasował się na 23. pozycji. Punktów nie zdobyli z kolei Kamil Stoch i Piotr Żyła.

W niedzielę na Muehlenkopfschanze zaplanowano drugi konkurs indywidualny. Rozpocznie się on o 16:10. Z kolei na 14:30 wyznaczono kwalifikacje, w których wystartuje 59 skoczków. Relacje i wyniki na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.