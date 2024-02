O której skoki dzisiaj w Willingen? 3 lutego [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIKI]

Reprezentacja Polski wciąż czeka na przełamanie w sezonie 2023/24 Pucharu Świata. Dość powiedzieć, że żaden z Biało-Czerwonych nie dostał się nawet do TOP 10 konkursu indywidualnego, co jest najdłuższą niechlubną serią w XXI wieku. Tym samym o walce o podium nie mają na razie co marzyć. Wydaje się, że małe szanse o czołowe lokaty mają też w Willingen, gdzie już w 3 lutego odbędzie się pierwszy konkurs indywidualny.

Skoki narciarskie w Willingen. Polacy powalczą o przełamanie. O której skoki narciarskie?

W piątek odbyły się kwalifikacje do sobotnich zmagań. Wzięło w nich udział czterech Polaków, mimo że na liście zgłoszeń widniało pięć nazwisk. Paweł Wąsek został jednak wycofany z powodu przeziębienia. Mimo wszystko naszym zawodnikom w komplecie udało się przebrnąć przez kwalifikacje, ale ich forma znów rozczarowała.

Najlepiej wypadł Aleksander Zniszczoł - zajął 16. lokatę po skoku na 136 m. Dawid Kubacki i Piotr Żyła znaleźli się w czwartej dziesiątce, kolejno na 34. i 37. miejscu, a jeszcze gorzej zaprezentował się Kamil Stoch, który skoczył zaledwie 112 m i zajął dopiero 49. lokatę, dostając się do konkursu niemal rzutem na taśmę.

To dość rozczarowujący wynik, tym bardziej że w przeszłości Stoch aż trzykrotnie triumfował na skoczni w Willingen. Dwa razy był drugi i dwukrotnie stanął na najniższym stopniu podium. W najlepszej trójce w przeszłości meldowali się też Kubacki i Żyła, ale teraz próżno szukać Biało-Czerwonych w gronie faworytów do zwycięstwa.

Tam znajdują się m.in. Johann Andre Forfang i Ryoyu Kobayashi, a więc zwycięzcy sobotnich kwalifikacji. Co więcej, Norweg wyrównał rekord skoczni należący do Klemensa Murańki - 153 m. Nie można też zapominać o Stefanie Krafcie, a więc liderze klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Puchar Świata w Willingen. O której skoki narciarskie dzisiaj? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Pierwszy z dwóch zaplanowanych na ten weekend konkursów indywidualnych na skoczni w Willingen odbędzie się już w sobotę 3 lutego. Początek zmagań o godzinie 16:00. Wcześniej, bo na godzinę 14:45 zaplanowano serię próbną. Transmisję z konkursu przeprowadzi stacja TVN, a także Eurosport 1. Dostępny będzie także stream online w serwisie Player. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.