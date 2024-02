Thurnbichler ogłosił swoją decyzję. Ważna wiadomość dla Polaków

Trwający sezon nie należy do najlepszych w wykonaniu polskich skoczków. Wciąż żadnemu nie udało się stanąć na podium. W rywalizacji drużynowej także zostają w tyle. Nic więc dziwnego, że nie brakowało spekulacji dotyczących przyszłości Thomasa Thurnbichlera. Austriak w końcu sam zabrał głos ws. swojej pracy dla polskiej reprezentacji.

Thurnbichler wysłał jasny sygnał. "Jestem gotowy"

Dla 34-letniego Austriaka to drugi sezon, w którym jest trenerem reprezentacji Polski. Biało-czerwonym daleko jednak do optymalnej formy. Liderzy - Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła - rzadko nawiązują do formy sprzed lat, a talentów na horyzoncie nie widać. W rozmowie z WP SportoweFakty Thomas Thurnbichler odniósł się do kwestii młodych zawodników.

- Janek Habdas miał problemy z przyjęciem decyzji, że nie wziąłem go ze sobą do kadry A. Brakowało mu po tym motywacji, ale już to przegadaliśmy. Pokazuje obecnie inną etykę pracy i mocno trenuje. Miał duże problemy z kolanem w końcówce ubiegłego sezonu [..]. Kacper Juroszek rok temu miał problemy z plecami. W tym roku chodziło więc o regenerację i to, by regularnie trenował przez całe lato [...]. Jeśli chodzi o Tomasza Pilcha to nie mam z nim za dużo kontaktu, ponieważ jego poziom nie był wystarczający, by bić się w Pucharze Świata. Musimy to przeanalizować po końcu sezonu i znaleźć dla niego odpowiednią drogę - zrecenzował Austriak. Dodał także, że jego zdaniem "drugi garnitur naszych skoczków dotknęły zmiany, jeśli chodzi o sprzęt".

Thurnbichler krótko, ale treściwie odpowiedział na pytanie dotyczące swojej przyszłości i tego, czy czuje się na siłach, aby dalej pracować z polską reprezentacją. - Tak. Jestem gotowy, by dalej realizować moją wizję. Nie jestem człowiekiem, który się poddaje. To nie jest w mojej naturze - odparł Austriak.

Skoki narciarskie terminarz Willingen. Oto harmonogram zawodów PŚ

sobota 3 lutego

14:45 - seria próbna

16:00 - konkurs indywidualny

niedziela 4 lutego

14:30 - kwalifikacje

16:10 - konkurs indywidualny

Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych oraz wyników na Sport.pl, oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.