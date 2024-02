Niebotyczny rekord Murańki wyrównany! Stoch o włos od katastrofy w Willingen [WIDEO]

Jeszcze przed weekendem ze skokami narciarskimi w Willingen zapowiadano, że podczas zawodów Pucharu Świata będą bardzo mocne podmuchy wiatru, ale umożliwiały one skakanie, które jednak nie było za bardzo atrakcyjne i porywające tłumy. Do sobotniego konkursu awansowało czterech polskich skoczków. Niewiele brakowało, a zabrakłoby Kamila Stocha. Za to Johann Andre Forfang wyrównał rekord skoczni, ale zwycięstwem w kwalifikacjach musiał się podzielić.

