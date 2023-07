Szwajcar triumfuje na inaugurację LGP. Niespodzianka na podium. Wszyscy Polacy w TOP 20

W sobotę 29 lipca skoczkowie narciarscy zainaugurowali cykl Letniego Grand Prix. Pierwszy konkurs indywidualny rozegrano we francuskim Courchevel. W zawodach zabrakło wielu czołowych zawodników, którzy zdominowali zimowe zawody. Mowa m.in. Stefanie Krafcie czy Halvorze Egnerze Granerudzie. Na skoczni nie pojawili się też czołowi Polacy, którzy odpoczywają po igrzyskach europejskich. Zamiast Dawida Kubackiego, Piotra Żyły czy Kamila Stocha nasz kraj reprezentowali: Kacper Juroszek, Maciej Kot, Klemens Murańka, Aleksander Zniszczoł czy Jakub Wolny.

Polacy w komplecie awansowali do II serii. Groźny upadek Raimunda

Wszyscy biało-czerwoni pewnie przebrnęli przez kwalifikacje, które wygrał Niemiec Philipp Raimund i zameldowali się w konkursie. W I serii Polacy w większości spisali się przyzwoicie. Jako pierwszy na belce zasiadł Murańka, który poszybował na 123 m, co uplasowało go na 12. lokacie. Nie poradził sobie za to Wolny, który wylądował na 109 m. Gorsze próby rywali pozwoliły mu jednak awansować do finału z 28. lokaty. W nim zameldował się też Maciej Kot czy Kacper Juroszek, którzy polecieli odpowiednio na 113 i 116 m.

Najlepiej z Polaków spisał się natomiast Zniszczoł, który pod nieobecność czołowych zawodników kadry, był liderem. Poszybował na 127,5 m, co po pierwszej serii dało mu 9. lokatę. Na półmetku rywalizacji prowadził Szwajcar Gregor Deschwanden po próbie na 130,5 m. Jednak to nie on był autorem najdłuższego lotu. Najdalej poszybował zwycięzca kwalifikacji, Raimund, ale przy lądowaniu zanotował groźnie wyglądający upadek.

Ostatecznie uzyskał awans do serii finałowej, ale nie przystąpił do niej. Na czołowych lokatach po pierwszej odsłonie znaleźli się za to wspomniany Deschwanden, Norweg Robert Johansson i Austriak Clemens Aigner.

Polacy zaliczyli awans w II serii. Deschwanden zwycięski

W drugiej serii nieco dalej poszybował Wolny, bo o 2,5 m. To pozwoliło mu awansować w klasyfikacji generalnej. Ostatecznie zajął 19. lokatę. Gorzej spisał się za to Kot. Skoczył 112 m, ale przy gorszych próbach rywali on także przesunął się w górę tabeli. Zmagania zakończył na 14. miejscu.

Zdecydowanie słabszy skok oddał też Juroszek. Wylądował na 105,5 m, co pozwoliło mu zająć 17. pozycję. Krócej skoczył dość zaskakująco Murańka. Uzyskał zaledwie 106 m, ale i tak sklasyfikowano go na 13. lokacie. W niekorzystnych warunkach poradził sobie za to lider naszej kadry, Zniszczoł. Przełamał niemoc Polaków i przekroczył 120 m - wylądował dokładnie na 122 m, co pozwoliło mu zająć 8. miejsce.

Swoją próbę zepsuli za to Clemens Aigner i Robert Johansson, którzy uzyskali odpowiednio 112,5 i 110,5 m, co zepchnęło ich poza podium. Na tym najwięcej skorzystał Władimir Zografski, który po dwóch solidnych próbach (132 i 118 m) awansował na 2. miejsce. Wygrał ostatecznie Deschwanden, który choć skoczył zdecydowanie krócej niż w pierwszej próbie, bo na 115,5 m, to utrzymał przewagę z pierwszej serii. Podium uzupełnił za to dość zaskakująco Austriak Marco Woergoetter.

Co ciekawe, Deschwanden jest pierwszym zawodnikiem od listopada 2018 roku, który wygrał zawody LGP lub PŚ spoza "wielkiej szóstki". Mowa o Polakach, Austriakach, Japończykach, Niemcach, Norwegach czy Słoweńcach. To właśnie Szwajcar został pierwszym liderem tegorocznego LGP.

