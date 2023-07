Polska liga ma nowego potężnego sponsora. Kolejny sukces. "Wjechał jak pociąg ekspresowy"

W ostatnim czasie polski hokej przeżywa renesans. Niedawno reprezentacja Polski awansowała na mistrzostwa świata Elity w Czechach. Po raz ostatni w tych rozgrywkach grała w 2001 roku. To kolejna promocja polskiej kadry, która przed rokiem wygrała mistrzostwa świata Dywizji 1B. Działacze oraz hokeiści otwarcie przyznawali, że liczą na to, że tak dobra forma Polaków stanie się impulsem do inwestycji w ten sport.

Polski hokej ma nowego sponsora. To duża państwowa spółka

Oczywiście priorytetem jest powstanie Narodowego Centrum Sportów Lodowych, czyli lodowej areny, która pomieści kilka tysięcy kibiców oraz będzie domem nie tylko dla polskich hokeistów, ale też dla innych sportowców, ale to jest wciąż melodia przyszłości. Za to tu i teraz pojawił się duży sponsor rozgrywek ligowych kobiet i mężczyzn.

Chodzi o firmę Tauron, czyli państwowe przedsiębiorstwo energetyczne i jedną z największych spółek w Polsce. Została ona sponsorem tytularnym Polskiej Hokej Ligi, Polskiej Ligi Hokeja Kobiet, drużyny kobiet Metropolia Silesia oraz wesprze sam PZHL. To nie pierwsza inwestycja tej firmy w hokej, w poprzednim sezonie wspierała zespoły Podhala Nowy Targ oraz Unii Oświęcim. Prezes PZHL Mirosław Minkina wychwalał nowego prezesa PKOl-u Radosława Piesiewicza.

- Bez takiej działalności, którą podjął pan prezes Piesiewicz, w trzy miesiące działalności wjechał jak pociąg ekspresowy. Wszystko idzie w takim tempie, że tylko bić brawo - mówił w trakcie zwołanej konferencji prasowej.

W jej trakcie wypowiedział się też Paweł Szczeszek, prezes Tauronu. - Mam nadzieję, że dzięki naszemu wsparciu hokej będzie rozwijał się w naszym kraju szybciej i lepiej - stwierdził.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości. W lutym 2024 roku w Sosnowcu odbędą się prekwalifikacje do zimowych igrzysk olimpijskich.

- Będziemy tam rywalizowali z Koreą Południową, Ukrainą i zespołem z "niższego rozdania". Myślę, że będzie to dla nas bardzo ważne wydarzenie. Jeśli będziemy mogli też zorganizować kobiece prekwalifikacje, to zorganizujemy je w Bytomiu - przyznał prezes PZHL.

Umowa sponsorska z Tauronem będzie obowiązywać w latach 2023-2027. Partnerem głównym reprezentacji Polski jest inna spółka skarbu państwa - Orlen. Ponoć istnieją szanse, że umowa z przedsiębiorstwem naftowym również zostanie przedłużona na lepszych warunkach niż dotychczas - informuje portal hokej.net.