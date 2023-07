Tajemniczy wpis żony Małysza. Musiał się przeprowadzić. Ma ważny powód

Adam Małysz od ponad 25 lat jest w związku małżeńskim z Izabelą Małysz. Pobrali się w Wiśle i to w tej miejscowości się osiedlili. W kolejnych latach skoczek zaczął osiągać spektakularne sukcesy, przez co zarówno on, jak i jego najbliżsi (para ma córkę Karolinę) zyskali ogromną popularność.

Adam Małysz ma mieszkanie w Krakowie. Izabela Małysz ujawnia

Małysz zakończył karierę sportową w 2011 roku, ale pozostał przy sporcie i nadal jest w centrum uwagi. Początkowo próbował sił w rajdach samochodowych, później powrócił do sportów zimowych w roli działacza. W latach 2016-2022 byłem dyrektorem koordynatorem ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim, a od czerwca zeszłego roku jest prezesem PZN.

Praca ta jest wymagająca i może wymagać od 45-latka poświęceń. Na to wskazywałby jeden z ostatnich wpisów jego żony na Instagramie. We wtorek 18 lipca pokazała ona fotografie z mieszkania z wymownym podpisem. "W odwiedzinach (inspekcji) u męża na chacie. (Mąż w pracy), a żona? Sprząta" - napisała, załączając zdjęcie swojego maltańczyka. Następnie okazało się, że jest w Krakowie i pokazała, gdzie udała się na spacer z pupilem. "Jest też gdzie wyprowadzać psy" - przekazała.

Adam Małysz pomieszkuje w Krakowie. Tam znajduje się siedziba PZN

Wiele wskazuje na to, że Małysz musiał znaleźć lokum w stolicy Małopolski, aby swobodnie wypełniać obowiązki zawodowe. To właśnie w tym mieście znajduje się bowiem siedziba PZN-u i musi tam spędzać sporo czasu. Do rodzinnego domu w Wiśle ma stamtąd ponad 100 kilometrów.

Małysz nieprędko będzie mógł zrezygnować z częstych wizyt w Krakowie. Prezesem jest od nieco ponad roku, a długość kadencji wynosi cztery lata.