Kiedy i gdzie najbliższe zawody w skokach? Nietypowa godzina będzie wyzwaniem dla fanów

W sobotnim konkursie w Willingen najlepszy okazał się Halvor Egner Granerud, który wyprzedził Anze Laniska i Dawida Kubackiego. Norweg triumfował również w niedzielnych zawodach, a najlepszy z Polaków Piotr Żyła zajął siódme miejsce. Teraz cała stawka Pucharu Świata przeniesie się z Austrii do Stanów Zjednoczonych.

Kiedy i gdzie najbliższe skoki narciarskie? Nietypowe godziny rozpoczęcia zawodów i specjalny konkurs

Kolejny weekend skoków narciarskich zaplanowano w amerykańskim Lake Placid. Odbędą się tam dwa konkursy indywidualne oraz konkurs duetów. Udział w nim weźmie po dwóch skoczków z każdej ze zgłoszonych nacji. Wszystkie trzy konkursy odbędą się na skoczni, której rozmiar to 128 metrów. Rekordzistą obiektu jest Norweg Veli-Matti Lindstrom, który w lutym 2002 roku uzyskał 135,5 metra. Puchar Świata powraca do Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy do 2004 roku i zawodów w Park City. Z kolei Lake Placid gościło cykl ostatni raz w 1990 roku.

Weekend Pucharu Świata w Lake Placid rozpocznie się w piątek 10 lutego. Dla zawodników zaplanowano dwa treningi oraz kwalifikacje do sobotniego konkursy. Odbędą się one o godzinie 23:00 czasu polskiego. W sobotę, 11 lutego zawodników czeka seria próbna przed konkursem oraz właściwe zawody o godzinie 16:00. Siedem godzin później zaplanowano nietypowy konkurs duetów. W niedzielę, 12 lutego o godzinie 14:30 zawodnicy wystartują w klasyfikacjach do drugiego konkursu indywidualnego. Jego rozpoczęcie zaplanowano na godzinie 16:00.

Terminarz Pucharu Świata w Lake Placid (10-12 lutego):

Piątek (10.02)

Trening - 21:00

Trening II - 22:00

Kwalifikacje do sobotniego konkursu - 23:00

Sobota (11.02)

Seria próbna 15:00

Konkurs indywidualny - 16:00

Konkurs duetów - 23:00

Niedziela (12.02)