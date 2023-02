Fatalne wieści z Willingen. Stoch oddał najgorszy skok w sezonie. Bez Polaków w "dziesiątce"

Sobotni konkurs wygrał Halvor Egner Granerud, a podium uzupełnili Anze Lanisek i Dawid Kubacki. Przed niedzielnymi zawodami na skoczków czekały kwalifikacje, których start zaplanowano na półtorej godziny przed właściwym konkursem. Warunki pogodowe nie dopisywały, ponieważ w Willingen zawodnikom przeszkadzała gęsta mgła. Kwalifikację udało się jednak przeprowadzić, a w konkursie znalazło się pięciu Polaków.

Pięciu Polaków z kwalifikacją do konkursu. Brak awansu Kamila Stocha

Pierwszym Polakiem na belce startowej był Jakub Wolny. Skok na 110,5 metra zapewnił mu 39. miejsce miejsce awans do konkursu, ponieważ wielu zawodników nie przekraczało nawet setnego metra. Po serii kiepskich skoków przyszedł czas na Aleksandra Zniszczoła, który wylądował na 120. metrze i bez problemów zakwalifikował się do pierwszej serii konkursu, zajmując 31. miejsce. Paweł Wąsek skoczył 117,5 metra, co zapewniło mu 39. miejsce i awans do konkursu.

Warunki pogodowe poprawiły się, co przyczyniło się do wielu skoków, w których zawodnicy przekraczali 130. metr. Sędziowie wielokrotnie zmieniali belkę z dziewiątej, na ósmą i dziesiątą. Po wielu roszadach przyszedł czas na Kamila Stocha, który przy słabych warunkach skoczył 100,5 metra. Fatalny występ nie zapewnił mu udziału w konkursie i uplasował go dopiero na 51. miejscu. Dużo lepiej spisał się Piotr Żyła, który uzyskał 130 metrów i uplasował się na 12. lokacie. Dawid Kubacki uzyskał 130 metrów, co finalnie dało mu 11. miejsce.

Zwycięzcą kwalifikacji okazał się Halvor Egner Granerud, który wylądował na 140. metrze. Półtora metra dalej lądował drugi Daniel Andre Tande, a metr dalej trzeci Domen Prevc.

Sensacyjnie do konkursu awansowali m.in. Simon Amman oraz Rumun Daniel Andrei Cacina.

Puchar Świata w Willingen. O której początek zawodów? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Konkurs główny rozpocznie się o 16:00. Transmisję przeprowadzi TVN oraz Eurosport. Będzie ona dostępna także na platformie Player.pl. Zachęcamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.